Kam heute in Wien an

Ex-Immobilienmakler ist jetzt neuer US-Botschafter

Außenpolitik
11.11.2025 17:28

Ein neuer Vertreter aus Washington betritt die politische Bühne Wiens: Arthur „Art“ Graham Fisher ist am Dienstag um 13 Uhr in Österreich gelandet. Der 50-jährige Immobilienmakler aus den USA bezeichnet seine neue Aufgabe als „die größte Ehre meines Lebens“ – und tritt damit in die Fußstapfen von Victoria Reggie Kennedy.

Seit dem Machtwechsel war die Stelle des US-Botschafters in Österreich unbesetzt, jetzt ist der Neue in der Wiener Boltzmanngasse fix. Nach dem Abgang von Victoria Reggie Kennedie im Jänner folgt nun Arthur „Art“ Graham Fisher, der am Dienstag Nachmittag in Wien ankam. „Unser großes Land in einem so bedeutenden Staat wie Österreich vertreten zu dürfen, ist die größte Ehre meines Lebens“, sagt Graham – sichtlich stolz – bei seiner Ankunft.

Immobilienmakler ist jetzt US-Vertreter in Österreich
Der Immobilienmakler aus einem der wichtigsten Swing-States North Carolina hat zwar keine diplomatischen Erfahrungen, sei aber passionierter Reisender und hat laut eigenen Angaben alle Kontinente und über 100 Länder besucht. „Ich freue mich darauf, dieses wunderschöne Land zu bereisen und Menschen aus allen Regionen Österreichs kennenzulernen.“ In den USA führt er die Maklerfirma „Fisher Realty“ und erhielt im März 2025 das für diplomatische Einsätze erforderliche Zertifikat vom Außenministerium.

Arthur „Art“ Graham Fisher spricht zum ersten Mal vor den Medien in Wien.
Arthur „Art“ Graham Fisher spricht zum ersten Mal vor den Medien in Wien.(Bild: krone.tv )
Nach dem ersten Pressetermin geht es für ihn gleich zu seinem neuen Arbeitsplatz.
Nach dem ersten Pressetermin geht es für ihn gleich zu seinem neuen Arbeitsplatz.(Bild: krone.tv )

Trump streute ihm Rosen
US-Präsident Donald Trump streute Graham im Vorfeld jedenfalls Rosen. „Art ist ein standhafter Unterstützer der Amerika First Politik und wird uns in Österreich stolz machen“, schrieb er auf der Social Media-Plattform Truth Social. Graham hatte im Wahlkampf für Trump gespendet. 

Porträt von Aurora Bajgora
Aurora Bajgora
Porträt von Katia Wagner
Katia Wagner
WashingtonWienÖsterreichUSA
