Ex-Immobilienmakler ist jetzt neuer US-Botschafter

Immobilienmakler ist jetzt US-Vertreter in Österreich

Der Immobilienmakler aus einem der wichtigsten Swing-States North Carolina hat zwar keine diplomatischen Erfahrungen, sei aber passionierter Reisender und hat laut eigenen Angaben alle Kontinente und über 100 Länder besucht. „Ich freue mich darauf, dieses wunderschöne Land zu bereisen und Menschen aus allen Regionen Österreichs kennenzulernen.“ In den USA führt er die Maklerfirma „Fisher Realty“ und erhielt im März 2025 das für diplomatische Einsätze erforderliche Zertifikat vom Außenministerium.