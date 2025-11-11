Mit 15 noch Jungfrau? Sexualität wird zur Bühne

Sozialer Druck bringt Jugendliche dazu, sexuelle Erfahren früher als gewollt zu machen. Sexualität wird zur Schau, Mädchen werden ausgegrenzt, wenn sie „noch nichts hatten“. Die „Krone“ sprach mit einer psychologischen Beraterin, die von jungen Mädchen erfahren hat, dass, wenn man mit 15 noch Jungfrau ist, es schwer in der Schule hat.
Szene aus dem Schulalltag: Eine 15-Jährige wird von Mitschülerinnen ausgegrenzt, weil sie „noch nichts hatte“. Der Ton ist flapsig, aber verletzend. Die Frage: Ist Jungfräulichkeit heute ein Makel? Das durchschnittliche Alter für das erste Mal liegt in Österreich bei etwa 16 bis 17 Jahren. Dennoch berichten viele Jugendliche von einem starken sozialen Druck, der sie dazu bringt, sexuelle Erfahrungen früher zu machen, als sie es eigentlich möchten. Dieser Druck entsteht häufig durch falsche Vorstellungen, mediale Einflüsse und Gruppenerwartungen.
