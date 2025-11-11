Mückenstich: Frau erkrankt an seltenem Virus

Keine Therapie gegen das Virus

Das anfangs ratlose Krankenhauspersonal kam nach einigen Tests zu dem Schluss, die Frau hatte sich mit dem Toskana-Virus infiziert. Dieses ist besonders in Spanien und Italien verbreitet. Die Symptome ähneln dabei einer Grippe, das Virus kann jedoch auch zu einer Hirnhaut- oder Gehirnentzündung führen. Eine Therapie gibt es nicht. Die Deutsche hatte Glück im Unglück: Nach einigen gesundheitlichen Höhen und Tiefen verbesserte sich ihr Zustand. Heute ist sie weitgehend gesund.