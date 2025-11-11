Nach Amoklauf: Eltern klagen jetzt die Republik

Im Juli enthüllte die „Krone“, dass die Anwälte Karin Prutsch-Lang und Andreas Kleinbichler die Republik Österreich nach dem furchtbaren Amoklauf am Borg Dreierschützengasse in Verantwortung sehen und die Eltern klagen sollten.

Prutsch-Lang vertritt den Standpunkt, dass das positive psychologische Waffen-Gutachten des Täters nur falsch gewesen sein kann, da er ja psychisch krank war. Mit großer Wahrscheinlichkeit agiere der Staat in den Vorgaben für die Gutachter-Vorgaben falsch.