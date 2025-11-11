US-Schauspielerin Sally Kirkland (84) gestorben

Die US-Schauspielerin Sally Kirkland ist mit 84 Jahren gestorben. Sie spielte unter anderem in den Filmen „Bruce Allmächtig“ (2003) und „Anna ... Exil New York“ (1987) mit. Kirkland wurde mit einem Golden Globe ausgezeichnet und für einen Oscar nominiert.
Die Schauspielerin wurde 1941 in New York geboren, nahm nach der Schule Schauspielunterricht und bekam dann bald Rollen in Filmen und Theaterstücken. Für ihre Titelrolle in dem Film „Anna ... Exil New York“ (1987) wurde sie mit einem Golden Globe ausgezeichnet und für einen Oscar nominiert.
Insgesamt war Kirkland in mehr als 250 Filmen und TV-Produktionen zu sehen, zum Beispiel im Horrorfilm „The Haunted“, im Western „Blue“ und zuletzt in der Komödie „80 for Brady“ (2023). Sie hatte Gastauftritte in Serien wie „Die Nanny“ und „Roseanne“.
Sally Kirkland war auch als Schauspiellehrerin tätig, zu ihren bekanntesten Schülerinnen zählten Sandra Bulloch, Barbara Streisand und Liza Minelli. Später arbeitete sie auch als Produzentin. Zudem malte Kirkland und engagierte sich als Gesundheitsaktivistin für Frauen.
