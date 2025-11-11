Schüler sollen wegen Mega-Smogs zu Hause bleiben

Die Feinstaubbelastung in Neu-Delhi und der Metropolregion gehört zu den höchsten der Welt – besonders stark ist sie in der vorwinterlichen Zeit. Zu den Ursachen zählt neben Abgasen von Autos, der Industrie, dem Staub von Baustellen und Müllverbrennungen etwa die Verbrennung von Ernteresten auf den Feldern in den umliegenden Bundesstaaten.