Gesundheitsgefahr
Schüler sollen wegen Mega-Smogs zu Hause bleiben
Derzeit ist der Smog in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi dermaßen massiv, dass allen Volksschülern Fernunterricht ermöglicht werden muss. Darüber hinaus gelten strengere Beschränkungen für Bau- und Abrissarbeiten sowie für bestimmte Transportaktivitäten. Bergbauarbeiten müssen eingestellt werden.
Die Feinstaubbelastung in Neu-Delhi und der Metropolregion gehört zu den höchsten der Welt – besonders stark ist sie in der vorwinterlichen Zeit. Zu den Ursachen zählt neben Abgasen von Autos, der Industrie, dem Staub von Baustellen und Müllverbrennungen etwa die Verbrennung von Ernteresten auf den Feldern in den umliegenden Bundesstaaten.
Von der zentralen Umweltbehörde wurden am Dienstag in Neu-Delhi Werte auf einem Luftqualitätsindex von teils weit über 400 gemessen. Die Luftverschmutzung bei solch hohen Werten wirkt sich demnach „auf gesunde Menschen aus und beeinträchtigt ernsthaft solche mit bestehenden Erkrankungen“.
Die Lage ist ernst
Die Luftqualität wird von der Kommission für das Luftqualitätsmanagement inzwischen als „ernst“ eingestuft, nachdem sie am Montag noch „sehr schlecht“ gewesen war. Die jetzt angeordneten Maßnahmen auf der dritten Stufe eines vierstufigen Aktionsplans sollen demnach helfen, „eine weitere Verschlechterung der Luftqualität“ zu verhindern.
