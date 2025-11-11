Reiche Touristen als „Sniper“ im Bosnienkrieg?

Ex-Bürgermeisterin erstattete bereits 2022 Anzeige

Die Mailänder Ermittler wollen in den kommenden Wochen die in der Anzeige genannten Personen vernehmen und die Quellen prüfen. Die Ermittlungen sind erst am Anfang. Derzeit liegen nur die Unterlagen des Schriftstellers vor. Sie werfen ein Schlaglicht auf eine bisher wenig dokumentierte Beteiligung ausländischer Kämpfer am Bosnienkrieg. Die ehemalige Bürgermeisterin von Sarajevo, Benjamina Karic, erklärte nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA, dass sie bereits 2022 Strafanzeige gegen nicht identifizierte Personen erstattet hatte, die während der Belagerung Sarajevos auf Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, geschossen hatten (siehe X-Posting unten).