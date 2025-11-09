Salzburgs Bollwerk war in Graz kaum zu knacken

Salzburg holte im Spitzenspiel gegen Sturm Graz einen Punkt. Zwei Bullen stachen bei der Partie unter dem Uhrturm besonders heraus. Folgend die Bullen-Noten von „Krone“-Redakteur Philip Kirchtag.
Alexander Schlager 3
Rannte einmal Kollege Rasmussen über den Haufen, da hatte er Glück. Sonst war er da, wenn er gebraucht wurde. Beim abgefälschten Führungstor ohne Chance.
Stefan Lainer 3
Licht und Schatten. Auf wilde Fehlpässe folgten engagierte Antritte nach vorne. Defensiv agierte er über weite Strecken solide.
6 teamreif
5 sehr stark
4 stark
3 Durchschnitt
2 schwach
1 nicht sein Tag
0 zu kurz eingesetzt
Jannik Schuster 5
Bärenstarke Vorstellung des Youngsters! Wirkte unaufgeregt und war sicher in der Spieleröffnung. Zudem hatte der Verteidiger die beste Zweikampfquote (85,7 %).
Jacob Rasmussen 4
Auch der Abwehrchef zeigte eine starke Leistung. Ließ hinten kaum etwas zu und hatte die Grazer Angreifer großteils gut im Griff.
Aleksa Terzic 3
Am Donnerstag noch bester Bulle, dieses Mal war er nicht so auffällig. Seine Vorstöße erstickten die Grazer immer wieder im Keim.
Soumaila Diabate 4
Wird immer wichtiger für die Bullen und ist aktuell zurecht gesetzt! Räumte im Mittelfeld ab und präsentierte sich auch mit Ball sicher.
Maurits Kjaergaard 3
Forderte im Zentrum immer wieder die Kugel und machte viele Meter. Seinen Stempel konnte er dem Spiel aber nicht ganz aufdrücken.
Sota Kitano 3
War an zwei guten Offensivaktionen beteiligt, hätte einmal mehr Ruhe bewahren müssen und vergab so eine gute Chance relativ kläglich.
Clement Bischoff 2
Der zuletzt in Form spielende Däne blieb dieses Mal blass. Trat nur beim nicht gegebenen Tor von Baidoo richtig in Erscheinung.
Edmund Baidoo 3
Bei seinem „Tor“ stellte er seine Schnelligkeit unter Beweis. Diese konnte er aber zu selten einsetzen, kam sonst zu keinen Möglichkeiten.
Petar Ratkov 2
Rieb sich zwar auf, aber hing vorne trotzdem in der Luft und konnte sich keine Chancen erarbeiten. Immerhin hatte er beim Ausgleich seine Beine im Spiel.
Moussa Yeo 4
Kam rein und war sofort am Ausgleich beteiligt, als er Vertessen fein bediente. Empfahl sich für mehr.
Yorbe Vertessen 5
Der Joker stach! Nach seiner Einwechslung nahm das Bullen-Spiel Fahrt auf. Bei seinem Treffer zeigte er seine Abschlussstärke. Auch danach noch ein-, zweimal mit gefährlichen Aktionen.
Tim Trummer 3
Kam für Lainer, fügte sich in die hitzige Partie gut ein.
Enrique Aguilar 0
Mads Bidstrup 0
Trainer Thomas Letsch 4
Seine Startelf im Vergleich zum Donnerstag kaum zu ändern, war richtig. Bewies mit den Jokern Vertessen und Yeo ein gutes Händchen.
