Bullen-Noten

Salzburgs Bollwerk war in Graz kaum zu knacken

Salzburg
09.11.2025 20:00
Salzburg stand hinten kompakt.
Salzburg stand hinten kompakt.(Bild: GEPA)

Salzburg holte im Spitzenspiel gegen Sturm Graz einen Punkt. Zwei Bullen stachen bei der Partie unter dem Uhrturm besonders heraus. Folgend die Bullen-Noten von „Krone“-Redakteur Philip Kirchtag.

Alexander Schlager 3
Rannte einmal Kollege Rasmussen über den Haufen, da hatte er Glück. Sonst war er da, wenn er gebraucht wurde. Beim abgefälschten Führungstor ohne Chance.

Stefan Lainer 3
Licht und Schatten. Auf wilde Fehlpässe folgten engagierte Antritte nach vorne. Defensiv agierte er über weite Strecken solide.

Unser Notenschlüssel

6 teamreif

5 sehr stark

4 stark

3 Durchschnitt

2 schwach

1 nicht sein Tag

0 zu kurz eingesetzt

Jannik Schuster 5
Bärenstarke Vorstellung des Youngsters! Wirkte unaufgeregt und war sicher in der Spieleröffnung. Zudem hatte der Verteidiger die beste Zweikampfquote (85,7 %).

Starkes Spiel von Jannik Schuster!
Starkes Spiel von Jannik Schuster!(Bild: GEPA)

Jacob Rasmussen 4
Auch der Abwehrchef zeigte eine starke Leistung. Ließ hinten kaum etwas zu und hatte die Grazer Angreifer großteils gut im Griff.

Aleksa Terzic 3
Am Donnerstag noch bester Bulle, dieses Mal war er nicht so auffällig. Seine Vorstöße erstickten die Grazer immer wieder im Keim.

Soumaila Diabate 4
Wird immer wichtiger für die Bullen und ist aktuell zurecht gesetzt! Räumte im Mittelfeld ab und präsentierte sich auch mit Ball sicher.

Maurits Kjaergaard 3
Forderte im Zentrum immer wieder die Kugel und machte viele Meter. Seinen Stempel konnte er dem Spiel aber nicht ganz aufdrücken.

Maurits Kjaergaard (re.) rackerte.
Maurits Kjaergaard (re.) rackerte.(Bild: GEPA)

Sota Kitano 3
War an zwei guten Offensivaktionen beteiligt, hätte einmal mehr Ruhe bewahren müssen und vergab so eine gute Chance relativ kläglich.

Clement Bischoff 2
Der zuletzt in Form spielende Däne blieb dieses Mal blass. Trat nur beim nicht gegebenen Tor von Baidoo richtig in Erscheinung.

Edmund Baidoo 3
Bei seinem „Tor“ stellte er seine Schnelligkeit unter Beweis. Diese konnte er aber zu selten einsetzen, kam sonst zu keinen Möglichkeiten.

Petar Ratkov 2
Rieb sich zwar auf, aber hing vorne trotzdem in der Luft und konnte sich keine Chancen erarbeiten. Immerhin hatte er beim Ausgleich seine Beine im Spiel.

Moussa Yeo 4
Kam rein und war sofort am Ausgleich beteiligt, als er Vertessen fein bediente. Empfahl sich für mehr.

Yorbe Vertessen 5
Der Joker stach! Nach seiner Einwechslung nahm das Bullen-Spiel Fahrt auf. Bei seinem Treffer zeigte er seine Abschlussstärke. Auch danach noch ein-, zweimal mit gefährlichen Aktionen.

Vertessen schoss gegen Sturm den Ausgleich.
Vertessen schoss gegen Sturm den Ausgleich.(Bild: GEPA)

Tim Trummer 3
Kam für Lainer, fügte sich in die hitzige Partie gut ein.

Enrique Aguilar 0

Mads Bidstrup 0

Trainer Thomas Letsch 4
Seine Startelf im Vergleich zum Donnerstag kaum zu ändern, war richtig. Bewies mit den Jokern Vertessen und Yeo ein gutes Händchen.

