Jungbulle schwimmt gegen den Strom der Familie

Offensivstarker Verteidiger

Was er noch verbessern muss, um vielleicht einmal auf einem Niveau wie Vorbild Ronald Araujo von Barcelona zu spielen, weiß der Tiroler ganz genau. „Ich will an allem arbeiten“, gibt sich der Jungbulle zielstrebig. Was er bereits ganz gut beherrscht, ist das Offensivspiel. Das hat er auch bei seinem ersten Pflichtspieltreffer gegen Sturm II bewiesen, als er nach einer Standardsituation an der richtigen Stelle stand. „Ich hätte mir mein erstes Tor vielleicht ein bisschen früher erhofft, aber es hat gepasst, dass es dann gekommen ist. Da habe ich mich richtig gefreut. Immer wieder mal gefährlich werden bei Standards ist ein wichtiger Teil meiner Rolle. Aber da habe ich noch Potenzial.“