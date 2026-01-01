„Wir Perchten wünschen alles erdenklich Gute!“

Auf den Tafelträgern lastet ein enormes Gewicht. Thomas Huttegger schultert die 13 Kilo schwere Musikantenkappe. Anstrengend sei es natürlich, aber Familienerbe und eine Ehre im Tal. Und unter der Dorfgasteiner Wappenkappe verbirgt sich Bürgermeister Bernhard Schachner: „Dorfgastein war früher nicht dabei. Wir haben 2017 dann unsere Kappe fertig gebaut.“ Die Kappe zweigt das Zentrum in geschnitzter Variante.