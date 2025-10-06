Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strengerer Kurs

Schulschwänzen wird bald richtig teuer

Innenpolitik
06.10.2025 11:04
Das unentschuldigte Fernbleiben von der Schule sollte man sich künftig noch besser überlegen.
Das unentschuldigte Fernbleiben von der Schule sollte man sich künftig noch besser überlegen.(Bild: Khaligo Adobe Stock)

Die Strafen für Schulschwänzen sollen deutlich steigen: Von 150 Euro bis zu satten 1000 Euro könnte künftig jeder gerechnet werden, der ohne triftigen Grund der Schulpflicht nicht nachkommt. Damit will der Gesetzgeber nicht nur für mehr Ordnung sorgen, sondern auch gleich die Strafe bei Mitwirkungspflichten der Eltern angleichen. 

0 Kommentare

Der Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der höhere Strafgebühren bei Schulpflichtverletzungen vorsieht. Die Bußgelder sollen ab 1. September 2026 von bisher 110 bis 440 Euro auf 150 bis 1000 Euro steigen. Dieser Schritt soll die Bußgelder für Schulschwänzen an die bereits bestehenden Strafen bei der Mitwirkungspflicht der Eltern angleichen, die ebenfalls Geldstrafen bis zu 1000 Euro vorsehen.

Erster Schritt: Verwarnung
Die gesetzlichen Regelungen umfassen auch verpflichtende Perspektivengespräche und Suspendierungsbegleitungen für potenzielle Schulabbrecher. Eltern, die sich weigern, an diesen Maßnahmen teilzunehmen, können mit vergleichbaren Bußgeldern belangt werden.

Im ersten Schritt sollen Klassenlehrer oder Klassenvorstände durch Verwarnungen bzw. Vereinbarungen mit Schülern und deren Erziehungsberechtigten versuchen, das Schwänzen zu verhindern.

Lesen Sie auch:
Für viele bedeutet der Unterricht nur noch Stress und Überforderung – künftig sollen jene ...
Nach Attentat in Graz
Schulabbruch nur noch nach Pflichtgespräch möglich
30.09.2025
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
03.09.2025

Ersatzfreiheitsstrafe von zwei Wochen
Sind diese Versuche erfolglos oder überschreitet das Schulschwänzen drei Tage, wird der Fall an die Bezirksverwaltungsbehörde weitergeleitet. Diese ist dann für die Durchführung des Verfahrens und die Verhängung der Strafe zuständig.

Das bisherige Verfahren bleibt im Wesentlichen bestehen, ebenso die Höhe der Ersatzfreiheitsstrafe von zwei Wochen, falls das Bußgeld nicht bezahlt werden kann und uneinbringlich ist. Der Entwurf bringt somit keine radikalen Änderungen in der Vorgehensweise, sondern konzentriert sich auf die Anpassung und Harmonisierung der Strafhöhen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
134.461 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
126.596 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: Trauer um Daniel (17)
100.751 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1405 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1139 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1113 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Mehr Innenpolitik
Strengerer Kurs
Schulschwänzen wird bald richtig teuer
Kurz nach Präsentation
Frankreichs Premier tritt schon wieder zurück
„Tabuthema“ Periode
Gratis Tampons und Binden an Schulen und Unis
Von Schmid belastet
Postenschacher? Wöginger ab Dienstag vor Gericht
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf