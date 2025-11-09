Polizei stoppte vier Alkolenker und einen Raser

Mit 95 statt erlaubter 50 km/h fast doppelt so schnell wie erlaubt war ein Autofahrer am Samstag auf der Innsbrucker Bundesstraße in der Stadt Salzburg unterwegs. Er wurde angezeigt. Und auch vier Alkolenker gingen den Beamten bei Verkehrskontrollen ins Netz.
Gleich in den frühen Morgenstunden fiel den Polizisten ein Autofahrer im Stadtteil Maxglan auf. Er war mit 1,3 Promille Alkohol am Steuer unterwegs, musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben, durfte nicht weiterfahren und wurde angezeigt.
Ebenso erwischte es am Samstagnachmittag in Elsbethen einen Lenker, der mit 1,32 Promille unterwegs war. Und auch in der Stadt wurden zwei weitere Alkolenker gestoppt. Diese hatten 0,68 und 1,0 Promille intus.
