Partyschlager

Band will mit „No Kangaroo“ zum Songcontest

Salzburg
09.11.2025 14:00
Mit dem Gute-Laune-Song „No Kangaroo“ wollen die Jungs der Mountain Crew beim ESC klarmachen: In ...
Mit dem Gute-Laune-Song „No Kangaroo" wollen die Jungs der Mountain Crew beim ESC klarmachen: In Österreich gibt es keine Kängurus, dafür Lederhosen und eine ganze Menge guter Laune auf der Bühne!

Die Band „Mountain Crew“ will mit einem Partyschlager die Songcontest-Bühne stürmen und ein für alle Mal klarstellen: Es gibt in Österreich keine Kängurus. 

„Zuerst war das eigentlich eine Spaß-Idee, aber wir sind ja immer offen für neue Sachen“, sagen die Mitglieder der Partyschlager-Band Mountain Crew über ihre Bewerbung für den Eurovision Song Contest (ESC). Mit dem Gute-Laune-Song „No Kangaroo“ wollen die fünf Männer aus Oberösterreich ein für alle Mal klarstellen: In Österreich gibt es keine Kängurus!

Die Band will die ESC-Bühne stürmen.
Die Band will die ESC-Bühne stürmen.

„Austria wird ja international immer wieder mit Australia verwechselt. Das passiert jetzt hoffentlich nicht mehr“, scherzen die Bandmitglieder. Entgegen der gängigen ESC-Gebräuche singt die Band in Mundart. Inszenieren will sie ihren Songcontest-Schlager natürlich auch stilecht in Lederhosen mit Ziehharmonika – und damit das Publikum auch wirklich aufmerksam während des Auftritts dabei bleibt – oben ohne!

Keine Kängurus in Österreich
Keine Kängurus in Österreich

Gute Argumente, um sich gegen die anderen Bewerber durchzusetzen. Rund 500 Einsendungen für die Teilnahme am Vorentscheid hat der ORF nach eigenen Angaben erhalten. Zwölf davon werden ausgewählt und rittern am 20. Februar 2026 in der Vorausscheidungsshow „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ um die Gunst von Jury und Publikum. „Den Songcontest gibt es schon so lange, aber es war noch nie eine Lederhosen-Band dort. Wir glauben, jetzt ist es endlich einmal an der Zeit“, findet die Mountain Crew.

Bis es so weit ist, wagen sich die Musiker noch anderweitig in neue Gefilde: „Für die TV-Weihnachtsshow auf Gut Aiderbichl haben wir das erste Mal einen besinnlichen Song vorbereitet. Dort werden wir uns also nicht die Leiberl vom Leib reißen“, scherzen die Jungs.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Salzburg

