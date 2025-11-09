Band will mit „No Kangaroo“ zum Songcontest

Gute Argumente, um sich gegen die anderen Bewerber durchzusetzen. Rund 500 Einsendungen für die Teilnahme am Vorentscheid hat der ORF nach eigenen Angaben erhalten. Zwölf davon werden ausgewählt und rittern am 20. Februar 2026 in der Vorausscheidungsshow „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ um die Gunst von Jury und Publikum. „Den Songcontest gibt es schon so lange, aber es war noch nie eine Lederhosen-Band dort. Wir glauben, jetzt ist es endlich einmal an der Zeit“, findet die Mountain Crew.