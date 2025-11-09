Unbekannte sprengten Bushäuschen in Henndorf

Ein Buswartehaus gesprengt haben Unbekannte am Samstagabend in Henndorf am Wallersee (Salzburg). Dabei wurde das aus Holz gebaute Häuschen stark beschädigt. Es ist nach 2023 bereits der zweite Vorfall an der gleichen Stelle. Neben der Sachbeschädigung stehen hier auch Verstöße gegen das Pyrotechnikgesetz im Raum.
Noch ist unklar, welche Sprengmittel genau im Kreuzungsbereich der Öllingstraße und Berg verwendet wurden. Auch die Schadenshöhe am Bushäuschen ist bislang noch unbekannt.
Die Polizei vermutet auf „Krone“-Nachfrage einen Pyrotechnikmissbrauch, dessen Details noch ermittelt werden müssen.
