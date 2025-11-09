Unbekannte sprengten Bushäuschen in Henndorf

Ein Buswartehaus gesprengt haben Unbekannte am Samstagabend in Henndorf am Wallersee (Salzburg). Dabei wurde das aus Holz gebaute Häuschen stark beschädigt. Es ist nach 2023 bereits der zweite Vorfall an der gleichen Stelle. Neben der Sachbeschädigung stehen hier auch Verstöße gegen das Pyrotechnikgesetz im Raum.