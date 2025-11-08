„Zurück an den Herd, aber ohne Prämie“

Nach den Einsparungen in bei den Pflegekräften, die für eine enorme Protestwelle sorgen, spart die Salzburger Landesregierung auch bei der Kinderbetreuung. Gemeinden können nicht einspringen, Eltern müssen mehr zahlen.
Jetzt dürfte es fix sein. Das Land Salzburg in Form der schwarz-blauen Landesregierung streicht laut aktuellem Gesetzesentwurf den Zuschuss für die Kinderbetreuung. Somit wird der Elternbeitragsersatz um 1,3 Millionen Euro reduziert. Die Gemeinden können dies in den finanziell angespannten Zeiten nicht ersetzen, somit werden die Eltern zur Kasse gebeten – im Schnitt sind es etwa 40 Euro pro Monat. Es ist nach dem Aus für den Pflegebonus und dem gestrichenen Gehaltspaket für Angestellte der Salzburger Landeskliniken (SALK) der nächste Schlag.
