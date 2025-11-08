Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der 2. Liga

Austria Salzburg verliert auch gegen Kellerkind

Salzburg
08.11.2025 16:27
Austria Salzburg (Mitte Tolga Günes) verlor gegen Sturm II.
Austria Salzburg (Mitte Tolga Günes) verlor gegen Sturm II.(Bild: GEPA)

Die erhoffte Antwort blieb aus. Austria Salzburg konnte das 1:4 bei Kapfenberg nicht wiedergutmachen und verlor auch gegen Sturm II. Dabei gaben die Maxglaner gegen die Zweitvertretung des österreichischen Meisters eine Führung aus der Hand. 

0 Kommentare

Eine Reaktion zeigen – das wollte Austria Salzburg nach dem verkorksten 1:4 in Kapfenberg. Mit Sturm II empfingen die Violetten ein Kellerkind, taten sich gegen dieses aber zu Beginn schwer. Startelf-Überraschung Tolga Günes – Austrias einziger Torschütze in der Vorwoche – hatte nach dreizehn Minuten die erste Halbchance.

Nachdem die Gäste aus Graz zum ersten Mal vorstellig geworden waren, konnten die Zuschauer im mit 1566 Zuschauern ausverkauften Max Aicher-Stadion nach etwas mehr als einer halben Stunde den ersten Treffer bejubeln. Paul Lipczinski bediente Günes ideal per Seitenwechsel, die Nummer 7 musste nur mehr querlegen und Stürmer Daniel Bares schob zum 1:0 (34.) ein. Eine Führung, die zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient, aber hart erkämpft war. 

Paul Lipczinski und Daniel Bares (rechts) herzten sich nach dem Treffer des Tschechen zum 1:0.
Paul Lipczinski und Daniel Bares (rechts) herzten sich nach dem Treffer des Tschechen zum 1:0.(Bild: GEPA)

Ballverlust von Austria Salzburg wurde bestraft
Auch nach dem Seitenwechsel – zum Wiederanpfiff schalteten die Verantwortlichen das Flutlicht ein – erwies sich die Zweitvertretung von Meister Sturm als harte Nuss. Wobei Bares nach 53 Minuten eine gute Möglichkeit vorfand.

Diesmal blieb ein Ballverlust in einer Hintermannschaft noch ungestraft. Anders als zur Szene auf der Gegenseite sieben Minuten später. Die Hausherren vertändelten das Spielgerät in der Nähe des eigenen Strafraums und wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Konnte Goalie Simon Nesler-Täubl im ersten Versuch noch parieren, war der 20-Jährige beim Nachschuss durch Wisler Lazarre machtlos – 1:1. 

Sturms Zweitvertretung eiskalt
Die Austria wollte rasch die Reaktion auf den Ausgleich herbeiführen. Erst köpfte Kapitän Luca Meisl knapp drüber (66.), nur rund eine Minute später vergab Christian Gebauer aus guter Position.

Trainer Christian Schaider, der kurzfristig auch auf Luka-Nils Sandmayr (Wadenprobleme) verzichten musste, brachte mit Luka Parkadze und Marinko Sorda neue Kräfte für die Offensive. Doch jubeln konnten nur mehr die Gäste ...

In Minute 84 kombinierte sich Sturm II schön nach vorne, wurde von der Austria aber auch nicht wirklich dran gehindert. Der eingewechselte Jakob Ploner vollendete zum 1:2 aus Sicht der Hausherren und ließ das Max Aicher-Stadion verstummen.

Der Aufsteiger aus Maxglan warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne. Wieder ging ein Kopfball drüber. Zweimal reklamierten die Violetten auch Elfmeter. Die Pfeife von Schiedrichter Stefan Macanovic blieb aber stumm. 

Lesen Sie auch:
Liefering durfte oft jubeln.
In Liga zwei
Liefering feiert Torfestival gegen Kapfenberg
07.11.2025

Austria Salzburg liegt nach dreizehn Runden auf dem zwölften Platz. 27 Gegentreffer sind Liga-„Bestwert“. Das nächste Heimspiel wartet nach dem Rückzug von Stripfing erst am 14. Dezember. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Top-3

Gelesen

Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
115.758 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
102.137 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
97.800 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf