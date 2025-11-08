Austria Salzburg verliert auch gegen Kellerkind

Die erhoffte Antwort blieb aus. Austria Salzburg konnte das 1:4 bei Kapfenberg nicht wiedergutmachen und verlor auch gegen Sturm II. Dabei gaben die Maxglaner gegen die Zweitvertretung des österreichischen Meisters eine Führung aus der Hand.
Eine Reaktion zeigen – das wollte Austria Salzburg nach dem verkorksten 1:4 in Kapfenberg. Mit Sturm II empfingen die Violetten ein Kellerkind, taten sich gegen dieses aber zu Beginn schwer. Startelf-Überraschung Tolga Günes – Austrias einziger Torschütze in der Vorwoche – hatte nach dreizehn Minuten die erste Halbchance.
Nachdem die Gäste aus Graz zum ersten Mal vorstellig geworden waren, konnten die Zuschauer im mit 1566 Zuschauern ausverkauften Max Aicher-Stadion nach etwas mehr als einer halben Stunde den ersten Treffer bejubeln. Paul Lipczinski bediente Günes ideal per Seitenwechsel, die Nummer 7 musste nur mehr querlegen und Stürmer Daniel Bares schob zum 1:0 (34.) ein. Eine Führung, die zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient, aber hart erkämpft war.
Ballverlust von Austria Salzburg wurde bestraft
Auch nach dem Seitenwechsel – zum Wiederanpfiff schalteten die Verantwortlichen das Flutlicht ein – erwies sich die Zweitvertretung von Meister Sturm als harte Nuss. Wobei Bares nach 53 Minuten eine gute Möglichkeit vorfand.
Diesmal blieb ein Ballverlust in einer Hintermannschaft noch ungestraft. Anders als zur Szene auf der Gegenseite sieben Minuten später. Die Hausherren vertändelten das Spielgerät in der Nähe des eigenen Strafraums und wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Konnte Goalie Simon Nesler-Täubl im ersten Versuch noch parieren, war der 20-Jährige beim Nachschuss durch Wisler Lazarre machtlos – 1:1.
Sturms Zweitvertretung eiskalt
Die Austria wollte rasch die Reaktion auf den Ausgleich herbeiführen. Erst köpfte Kapitän Luca Meisl knapp drüber (66.), nur rund eine Minute später vergab Christian Gebauer aus guter Position.
Trainer Christian Schaider, der kurzfristig auch auf Luka-Nils Sandmayr (Wadenprobleme) verzichten musste, brachte mit Luka Parkadze und Marinko Sorda neue Kräfte für die Offensive. Doch jubeln konnten nur mehr die Gäste ...
In Minute 84 kombinierte sich Sturm II schön nach vorne, wurde von der Austria aber auch nicht wirklich dran gehindert. Der eingewechselte Jakob Ploner vollendete zum 1:2 aus Sicht der Hausherren und ließ das Max Aicher-Stadion verstummen.
Der Aufsteiger aus Maxglan warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne. Wieder ging ein Kopfball drüber. Zweimal reklamierten die Violetten auch Elfmeter. Die Pfeife von Schiedrichter Stefan Macanovic blieb aber stumm.
Austria Salzburg liegt nach dreizehn Runden auf dem zwölften Platz. 27 Gegentreffer sind Liga-„Bestwert“. Das nächste Heimspiel wartet nach dem Rückzug von Stripfing erst am 14. Dezember.
