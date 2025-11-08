Austria Salzburg verliert auch gegen Kellerkind

Diesmal blieb ein Ballverlust in einer Hintermannschaft noch ungestraft. Anders als zur Szene auf der Gegenseite sieben Minuten später. Die Hausherren vertändelten das Spielgerät in der Nähe des eigenen Strafraums und wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Konnte Goalie Simon Nesler-Täubl im ersten Versuch noch parieren, war der 20-Jährige beim Nachschuss durch Wisler Lazarre machtlos – 1:1.

Sturms Zweitvertretung eiskalt

Die Austria wollte rasch die Reaktion auf den Ausgleich herbeiführen. Erst köpfte Kapitän Luca Meisl knapp drüber (66.), nur rund eine Minute später vergab Christian Gebauer aus guter Position.