Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kaum Erhöhungen

Weniger Geld für Soziales trifft Kinder und Alte

Salzburg
08.11.2025 18:33
Tarifanpassungen treffen Pflegebedürftige besonders hart (Symbolbild).
Tarifanpassungen treffen Pflegebedürftige besonders hart (Symbolbild).(Bild: Birbaumer Christof)

Die Armutskonferenz Salzburg sieht die begrenzten Tarife, die ab 2026 nur minimal erhöht werden sollen, bei steigenden Kosten als einen Angriff auf die soziale Gerechtigkeit. Sind hier Stundenreduktionen und Personalkürzungen bald die drastische Folge?

0 Kommentare

Von einem „fatalen Signal“ spricht die Salzburger Armutskonferenz – ein Zusammenschluss aus 35 NGOs und Bildungseinrichtungen im Bundesland -, wenn es um das Sozialbereich-Tarifanpassungsgesetz geht. Diese Zahlungen des Landes an Sozialeinrichtungen werden 2026 um maximal 1,65 Prozent für Personal- und 3,3 Prozent für Sachaufwand erhöht.

Nachdem die tatsächliche Kostenentwicklung bei 3,45 bis 3,79 Prozent liegt, sieht die Armutskonferenz das als Kürzung – nicht als Anpassung: „Wenn die Salzburger Landesregierung im Sozialbereich unterhalb der realen Kostenentwicklung kürzt, ist das kein Sparsignal, sondern ein Angriff auf soziale Gerechtigkeit“, sagt Marcel Kamlesh Singhal, Sprecher der Armutskonferenz.

Lesen Sie auch:
Salzburgs Pflegekräfte werden die einzigen in ganz Österreich sein, die den Bonus künftig nicht ...
Gestrichener Bonus
Salzburg bleibt bei Pflege in Österreich allein
08.11.2025
Krone Plus Logo
Teil der Sanierung
Dieses Festspiel-Projekt wird jetzt zum Spar-Ziel
08.11.2025
Krone Plus Logo
Salzburger Festspiele
480 Millionen Euro – „nur für das Notwendigste“
06.11.2025

Das führe zu Finanzierungslücken, Stundenreduktionen und Personalabbau und treffe vor allem jene, die unter Druck stehen. Dazu zählen armutsbetroffene Menschen, Pflegebedürftige, Kinder, Jugendliche, ältere Menschen und Fachkräfte im Sozialbereich.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Top-3

Gelesen

Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
115.854 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
104.579 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
102.556 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf