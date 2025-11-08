Weniger Geld für Soziales trifft Kinder und Alte

Von einem „fatalen Signal“ spricht die Salzburger Armutskonferenz – ein Zusammenschluss aus 35 NGOs und Bildungseinrichtungen im Bundesland -, wenn es um das Sozialbereich-Tarifanpassungsgesetz geht. Diese Zahlungen des Landes an Sozialeinrichtungen werden 2026 um maximal 1,65 Prozent für Personal- und 3,3 Prozent für Sachaufwand erhöht.