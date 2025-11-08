Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kampfsport-Ligen

Ringer und Judokas erreichten ihre Etappenziele

Salzburg
08.11.2025 23:00
Simon Marchl (li.) wollte Revanche, gab angeschlagen auf.
Simon Marchl (li.) wollte Revanche, gab angeschlagen auf.(Bild: Tröster Andreas)

Erfolgserlebnisse verbuchten Rekordmeister AC Wals in der Ringer-Bundesliga und die Sanjindo-Judokas auf dem Weg ins Liga-Finalturnier. Während die Flachgauer den höchsten Saisonsieg feierten, beendeten die Pongauer Judo-Asse die Saison auf Rang zwei und gehen damit dem Serienmeister aus dem Weg.

0 Kommentare

Nach den Ausfällen von Cikel, Ragginger und Marchl hatte es für Rekordmeister Wals die erste Niederlage seit zwei Jahren in der Ringer-Bundesliga gegeben. Gegen Götzis sollte es im letzten Heimkampf des oberen Play-offs vor 500 Fans in der Walserfeldhalle dafür der höchste Saisonsieg werden – 40:16! „Spektakulär war‘s für die Zuschauer aber nicht“, fand Trainer Matthias Außerleitner. Schließlich dauerten beide Durchgänge nur jeweils knapp 20 Minuten. Letztlich musste nur Schwergewicht Iliyasov zweimal auf die Matte, gewann aber einmal kampflos und einmal durch Aufgabe nach neun Sekunden.

Verfrühtes Marchl-Comeback, Finale ist fixiert
„Dafür hat sich Oleg Volkov toll geschlagen“, lobte der Trainer seinen Youngster in der untersten Gewichtsklasse. Einzig bitter: Simon Marchl wollte unbedingt sein Comeback geben und Revanche für den Hinkampf im Ländle. Nach 73 Sekunden zwickte aber der Knöchel wieder. Er gab vorsichtshalber auf. Weil Inzing seinen Kampf in Klaus am Ende in ein 26:21 drehte, steht damit eine Runde vor Schluss das Finale fest. Am 22. November müssen die Salzburger bei den Tirolern ran, eine Woche später empfängt der Meister auf seiner „Mission 57“ seinen Dauerrivalen im Rückkampf daheim. Toll: Mit dem 32-20 im Juniors-Duell steht auch die zweite Garnitur im Endkampf. Dort geht‘s gegen Söding (ST) um den Zweitliga-Thron.

Lesen Sie auch:
Kristian Cikel (oben) zeigte eine überragende Leistung
Ringer-Hochburg Wals
Final-Test lief ganz nach Geschmack des Meisters
11.10.2025
„OP gut gelaufen“
Nach Kopf-Tumor: Großes Talent am Weg zurück
20.05.2025
Bei U20-EM
Walser Ringertalent gelingt historischer Erfolg
05.07.2025

Sieg im Mühlviertel bringt erwünschtes Los
Sehr zufrieden zeigten sich die Bischofshofen-Judokas. Sanjindo setzte sich in Gallneukirchen bei Mühlviertel mit 8:6 durch und beendete den Grunddurchgang der Bundesliga auf Rang zwei hinter dem makellosen Dauermeister Galaxy Tigers (W). „Das ist genau, was wir wollten“, meinte Kapitän Herbert Wicker im Anschluss. Denn damit vermeiden die Pongauer auch den Spitzenreiter beim Final-Four im Halbfinale. „Somit können wir mit viel Selbstvertrauen nach Gmunden fahren.“ Dort wartet am 22. November im Halbfinale Vorjahresfinalist Wels. Aus Salzburg Sicht auch dabei: Das Team PSV Flachgau, eine Damen-Kampfgemeinschaft aus PSV und Straßwalchen, trifft in der Vorschlussrunde auf Ligasieger Leibnitz.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
123.000 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
116.441 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
104.071 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf