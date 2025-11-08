Ringer und Judokas erreichten ihre Etappenziele

Verfrühtes Marchl-Comeback, Finale ist fixiert

„Dafür hat sich Oleg Volkov toll geschlagen“, lobte der Trainer seinen Youngster in der untersten Gewichtsklasse. Einzig bitter: Simon Marchl wollte unbedingt sein Comeback geben und Revanche für den Hinkampf im Ländle. Nach 73 Sekunden zwickte aber der Knöchel wieder. Er gab vorsichtshalber auf. Weil Inzing seinen Kampf in Klaus am Ende in ein 26:21 drehte, steht damit eine Runde vor Schluss das Finale fest. Am 22. November müssen die Salzburger bei den Tirolern ran, eine Woche später empfängt der Meister auf seiner „Mission 57“ seinen Dauerrivalen im Rückkampf daheim. Toll: Mit dem 32-20 im Juniors-Duell steht auch die zweite Garnitur im Endkampf. Dort geht‘s gegen Söding (ST) um den Zweitliga-Thron.