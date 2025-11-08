Elfer ebneten für Kuchl und Saalfelden den Weg

Man hatte gleich das Gefühl, dass die Mannschaft, die in Führung geht, sehr gute Chancen auf den Sieg hat“, so fasste Kuchl-Trainer Thomas Hofer die Westliga-Partie bei Bischofshofen zusammen. Und er sollte Recht behalten. Nach einem Foul an Manuel Seidl verwertete Lukas Brückler per Elfmeter zum 1:0-Goldtreffer. Damit konnten die Tennengauer vier von fünf „Salzburger Derbys“ für sich entscheiden. „Und wir gehen als Tabellendritter in den letzten Herbst-Spieltag“, freut sich der Coach.