Spitzenspiel! Sturm gegen Salzburg ab 17 Uhr LIVE

„Auf Messers Schneide“

Die jüngsten drei direkten Duelle gewannen aber alle die Grazer, für Säumel war jedes Spiel „auf Messers Schneide“. Nun hoffen die seit fünf Ligaspielen ungeschlagenen Salzburger auf eine Revanche. „Es ist mal wieder an der Zeit, dass wir sie schlagen“, sagte Verteidiger Jannik Schuster. „Wir denken alle in die gleiche Richtung, das tut gut“, betonte Letsch, der die Ausgangslage als Motivation nimmt. „Wir können die Tabelle lesen. Sturm hat ein Spiel weniger und wir wissen alle, was das bedeutet, wenn sie gegen Wattens (im Nachtragsspiel, Anm.) gewinnen. Aber wir sind vorne und wollen vorne bleiben.“