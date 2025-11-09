Spitzenspiel! Sturm gegen Salzburg ab 17 Uhr LIVE

13. Runde in der heimischen Bundesliga: Im Spitzenspiel trifft Sturm Graz auf Red Bull Salzburg. Die Partie beginnt um 17 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
In Graz will Sturm drei Tage nach dem hart erkämpften 0:0 gegen Premier-League-Vertreter Nottingham Forest das nächste Erfolgserlebnis einfahren. Die Steirer sind in der Liga nach zwei Niederlagen auf Platz vier abgerutscht, bei einem Spiel weniger ist die Mannschaft von Jürgen Säumel nach Verlustpunkten aber Spitzenreiter. „Es wird ein intensives Spiel, in dem es sehr viel um die Energie, die Duellführung, zweite Bälle und Lösungen in engen Räumen gehen wird“, sagte der Sturm-Trainer, der in engen Phasen auf die Unterstützung des Publikums zählt.
Bei den Salzburgern hat sich die Stimmungslage nach schweren Wochen gedreht, das 2:0 gegen die Go Ahead Eagles war der vierte Pflichtspielsieg in Serie. In der Vorwoche übernahmen die Mozartstädter die Tabellenführung, diese soll mit einem Sieg im Spitzenspiel untermauert werden. „Es macht sehr viel Spaß im Moment. Das hat mit den Ergebnissen zu tun, so ehrlich muss man sein“, sagte Trainer Thomas Letsch vor dem Schlager. „Unser Ziel ist es, unseren Erfolgslauf fortzusetzen.“
„Auf Messers Schneide“
Die jüngsten drei direkten Duelle gewannen aber alle die Grazer, für Säumel war jedes Spiel „auf Messers Schneide“. Nun hoffen die seit fünf Ligaspielen ungeschlagenen Salzburger auf eine Revanche. „Es ist mal wieder an der Zeit, dass wir sie schlagen“, sagte Verteidiger Jannik Schuster. „Wir denken alle in die gleiche Richtung, das tut gut“, betonte Letsch, der die Ausgangslage als Motivation nimmt. „Wir können die Tabelle lesen. Sturm hat ein Spiel weniger und wir wissen alle, was das bedeutet, wenn sie gegen Wattens (im Nachtragsspiel, Anm.) gewinnen. Aber wir sind vorne und wollen vorne bleiben.“
