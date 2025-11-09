Winterkrone als schlechtes Omen für Hallein?

Ein Gästesieg würde Hallein heute (13) in Anif die Winterkrone vor Grödig sichern, das einen Punkt vorne liegt. Die „Krone“ fragte einen, der es wissen muss, ob er eben jene schon Probe getragen hat – Sportchef David König. „Nein“, grinst er. „Ich bin ja Ganzjahres-Kronenträger“, verweist er auf seinen Nachnamen. Druck sieht König auf dem Team entsprechend keinen lasten. „Wir haben am Samstag gemeinsam gefrühstückt, dann gab’s Videoanalyse und Training.“ Wie es gehen kann, zeigte am Nachmittag die U17 vor, die Anif 2:1 besiegte. „Es entscheidet sich im Winter ja noch nichts“, betont Trainer Christoph Lessacher.