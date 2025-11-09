Vorteilswelt
Salzburger Liga

Winterkrone als schlechtes Omen für Hallein?

Salzburg
09.11.2025 09:00
Kostete einst Hallein noch den Titel mit Golling: Christoph Lessacher
Kostete einst Hallein noch den Titel mit Golling: Christoph Lessacher(Bild: Tröster Andreas)

Sechs Spiele stehen zum Kehraus des Salzburger Liga-Herbsts am Sonntag noch an. Am spannendsten: Hallein kann sich in Anif die Winterkrone sichern. Fraglich ist, ob das ein gutes Omen wäre. Schon einmal brachte das kein Glück. Denn am Ende wurde Golling Meister – just unter dem jetzigen Hallein-Coach.

Ein Gästesieg würde Hallein heute (13) in Anif die Winterkrone vor Grödig sichern, das einen Punkt vorne liegt. Die „Krone“ fragte einen, der es wissen muss, ob er eben jene schon Probe getragen hat – Sportchef David König. „Nein“, grinst er. „Ich bin ja Ganzjahres-Kronenträger“, verweist er auf seinen Nachnamen. Druck sieht König auf dem Team entsprechend keinen lasten. „Wir haben am Samstag gemeinsam gefrühstückt, dann gab’s Videoanalyse und Training.“ Wie es gehen kann, zeigte am Nachmittag die U17 vor, die Anif 2:1 besiegte. „Es entscheidet sich im Winter ja noch nichts“, betont Trainer Christoph Lessacher.

Apropos: Just Lessacher ist auch ein guter Grund für Zurückhaltung beim Klub: 2021 waren die Salinenstädter schon Winterkönig. Am Ende machte Golling just unter dem jetzigen Hallein-Trainer einen Sieben-Punkte-Rückstand wett und krönte sich am Ende auch zum Meister. „Deshalb ist er jetzt bei uns“, sieht sich König nunmehr gerüstet. „Aber wir sind gewarnt. Grödig und Bramberg haben sich auch sehr schwer gegen Anif getan“, weiß Lessacher. Grödig siegte glücklich mit 1:0, der Dritte Bramberg brauchte zuletzt einen Handelfmeter in der Nachspielzeit für den knappen 2:1-Erfolg.

