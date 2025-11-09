Winterkrone als schlechtes Omen für Hallein?

Sechs Spiele stehen zum Kehraus des Salzburger Liga-Herbsts am Sonntag noch an. Am spannendsten: Hallein kann sich in Anif die Winterkrone sichern. Fraglich ist, ob das ein gutes Omen wäre. Schon einmal brachte das kein Glück. Denn am Ende wurde Golling Meister – just unter dem jetzigen Hallein-Coach.
Ein Gästesieg würde Hallein heute (13) in Anif die Winterkrone vor Grödig sichern, das einen Punkt vorne liegt. Die „Krone“ fragte einen, der es wissen muss, ob er eben jene schon Probe getragen hat – Sportchef David König. „Nein“, grinst er. „Ich bin ja Ganzjahres-Kronenträger“, verweist er auf seinen Nachnamen. Druck sieht König auf dem Team entsprechend keinen lasten. „Wir haben am Samstag gemeinsam gefrühstückt, dann gab’s Videoanalyse und Training.“ Wie es gehen kann, zeigte am Nachmittag die U17 vor, die Anif 2:1 besiegte. „Es entscheidet sich im Winter ja noch nichts“, betont Trainer Christoph Lessacher.
Apropos: Just Lessacher ist auch ein guter Grund für Zurückhaltung beim Klub: 2021 waren die Salinenstädter schon Winterkönig. Am Ende machte Golling just unter dem jetzigen Hallein-Trainer einen Sieben-Punkte-Rückstand wett und krönte sich am Ende auch zum Meister. „Deshalb ist er jetzt bei uns“, sieht sich König nunmehr gerüstet. „Aber wir sind gewarnt. Grödig und Bramberg haben sich auch sehr schwer gegen Anif getan“, weiß Lessacher. Grödig siegte glücklich mit 1:0, der Dritte Bramberg brauchte zuletzt einen Handelfmeter in der Nachspielzeit für den knappen 2:1-Erfolg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.