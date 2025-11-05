Nächste Justiz-Panne
Britische Behörden ließen Häftling irrtümlich frei
Wieder Aufregung um die Justiz in Großbritannien: Die Behörden haben irrtümlich einen 24-jährigen Häftling entlassen. Er sei bereits seit vergangenem Mittwoch frei und werde gesucht, teilte die Metropolitan Police mit. Nur wenige Tage zuvor war ein Sexualstraftäter versehentlich aus dem Gefängnis entlassen worden.
Dieser hätte eigentlich abgeschoben werden sollen. Nach einer Großfahndung konnte der 38 Jahre alte Mann aus Äthiopien inzwischen wieder gefasst und tatsächlich abgeschoben werden. Der Fall hatte für große Aufregung gesorgt. So nutzten Einwanderungsgegnerinnen und Einwanderungsgegner den sexuellen Übergriff des Mannes auf eine 14-Jährige für teils gewalttätige Proteste vor Unterkünften für Asylwerbende. Zudem wurde wieder deutlich, wie hoffnungslos überfüllt die Gefängnisse in Großbritannien sind.
Im jüngsten Fall wurde ein 24-jähriger Algerier irrtümlich aus der Haftanstalt entlassen, der Hausfriedensbruch begangen hatte. Die Polizei fahndet derzeit nach ihm, um ihn wieder in Gewahrsam zu nehmen.
Der britische Premierminister Keir Starmer hat eine Untersuchung angeordnet, „um herauszufinden, was schiefgelaufen ist“. Tatsächlich häufen sich diese Fälle: Innerhalb von zwölf Monaten (März 2025 bis März 2026) wurden allein in England und Wales 262 Häftlinge irrtümlich auf freien Fuß gesetzt. Das sind knapp 130 Prozent mehr als in den zwölf Monaten zuvor.
