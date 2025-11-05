Britische Behörden ließen Häftling irrtümlich frei

Dieser hätte eigentlich abgeschoben werden sollen. Nach einer Großfahndung konnte der 38 Jahre alte Mann aus Äthiopien inzwischen wieder gefasst und tatsächlich abgeschoben werden. Der Fall hatte für große Aufregung gesorgt. So nutzten Einwanderungsgegnerinnen und Einwanderungsgegner den sexuellen Übergriff des Mannes auf eine 14-Jährige für teils gewalttätige Proteste vor Unterkünften für Asylwerbende. Zudem wurde wieder deutlich, wie hoffnungslos überfüllt die Gefängnisse in Großbritannien sind.