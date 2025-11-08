„Angriffe auf Politik und Richter sehr gefährlich“

SPÖ-Ministerin Anna Sporrer im „Krone“-Interview mit Christoph Budin über kriminelle Jugendliche, den Zustand der Justiz, was sie an der Diskussion stört, umstrittene Urteile – und warum sie ÖVP-Klubchef August Wöginger schätzt.
„Krone“: Frau Minister, Freisprüche im „Fall Anna“ und für einen Skandal-Imam nach eindeutigen, antisemitischen Hasspostings. Und jetzt auch noch die von oben angeordnete Berufung gegen die Diversion für ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Was ist los mit unserer Justiz?
