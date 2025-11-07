Gesundheit: Statt Maßnahmen bloß Arbeitskreis

„Die tragischen Ereignisse der vergangenen Wochen, zuletzt im Spital Rohrbach, haben das gesamte Land tief erschüttert. Sie haben deutlich gemacht, dass im österreichischen Gesundheitswesen strukturelle Veränderungen notwendig sind“, heißt es dazu offiziell nach der Sitzung. Man habe einen „wichtigen Schritt“ gesetzt: Bund und Länder übernehmen gemeinsam Verantwortung für eine umfassende Reformagenda.

Im Rahmen des Reformprozesses soll es unter anderem vier bundesweite Reformgruppen zu den Themenbereichen: Klinische Notfallversorgung, Digitalisierung, Öffentliches System, Berufsbilder und Arbeitsbedinungen geben. Diese Gruppen werden ihre Arbeit umgehend aufnehmen und konkrete Maßnahmen erarbeiten.