FPÖ: „Wien agiert bei Gastpatienten rechtswidrig“

Darin heißt es unter anderem, dass Wien damit gegen das Bundesgrundsatzgesetz verstößt. Es dürfen keine Patienten abgelehnt oder bei der Terminvergabe benachteiligt werden, weil sie nicht im Bundesland ihren Wohnsitz haben. Gesprächsstoff genug also für Wiens Peter Hacker und Niederösterreichs Anton Kasser. Ob das für die Verhandlungen zwischen den beiden Bundesländern eine bittere Pille wird?