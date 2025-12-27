Neue Einblicke in Rosenkrieg von Charles und Diana

Der öffentlich ausgetragene Beziehungskonflikt des damaligen Prinzen Charles und dessen erster Frau Diana bewegt bis heute. Über den „War of the Waleses“, den „Krieg“ im Hause Wales, wurden etliche Bücher verfasst – und dennoch sorgt jedes neue Detail immer wieder für Aufsehen. Nun freigegebene Dokumente geben Einblick, wie nervös Charles‘ Medienteam in den 90er-Jahren auf Diana blickte.