Der Gesundheits-Gipfel versinkt im Polit-Chaos

Politisches Chaos

Damit die Forderungen anderer Länder nicht untergehen, hat die „Krone“ vorab etwas in Erfahrung gebracht. Und nach dem politischen Chaos rund um den Gipfel ist es auch kaum verwunderlich, dass der Ruf nach einer abgestimmten Planung laut wird. Eine solche fordert etwa Tirols ÖVP-Landesrätin Cornelia Hagele konkret in Bezug auf die Spitäler, um „Doppelgleisigkeiten vermeiden und Synergien zu schaffen“. Beim Land Niederösterreich würde man eine „Finanzierung des Systems aus einer Hand für einen guten und wichtigen Schritt“ halten.