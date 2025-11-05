Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nicht alle eingeladen

Der Gesundheits-Gipfel versinkt im Polit-Chaos

Innenpolitik
05.11.2025 19:30
SPÖ-Gesundheitsministerin Schumann lud zu einem Gipfel mit allen Ländern, den es so nicht gibt.
SPÖ-Gesundheitsministerin Schumann lud zu einem Gipfel mit allen Ländern, den es so nicht gibt.(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, Gesundheit Burgenland)

Gemeinsame Planung im Gesundheitsbereich? Fehlanzeige! Statt allen neun politisch verantwortlichen Landesräten sind bei dem nach der Tragödie in Oberösterreich einberufenen „Gesundheits-Gipfel“ nur zwei Verantwortliche mit dabei. Fünf Bundesländer stellen gar keine Vertreter – und sind verwundert und erbost.

0 Kommentare

Es ist ein politischer Koordinierungs-Kollaps, der symptomatisch für die Krise im Gesundheitssystem steht. Als erste politische Reaktion auf die von der „Krone“ enthüllte Tragödie in Oberösterreich stellte SPÖ-Gesundheitsministerin Korinna Schumann vergangene Woche einen Gesundheits-Gipfel in Aussicht.

„Nächste Woche werde ich in einem gemeinsamen Termin mit allen Gesundheitslandesräten beraten, wie wir das regionale und überregionale Versorgungsmanagement verbessern und Krisenmechanismen stärken können“, erklärte die SPÖ-Ministerin im Wortlaut. Eine Woche später stellt sich nun heraus – daraus wird so offenbar einmal nichts.

Fünf Länder wurden (doch) nicht eingeladen
Denn das einzige Treffen, das diese Woche stattfindet, ist ein bereits seit Längerem geplanter Termin der Regierungs-Reformgruppe Gesundheit am Freitag, bei der zwar beispielsweise ÖVP-Klubobmann August Wöginger und auch Vertreter der NEOS dabei sind – nicht aber wie angekündigt alle politisch Verantwortlichen der Bundesländer. Eingeladen und zuständig sind einzig Oberösterreichs ÖVP-Landesrätin Christine Haberlander und Wiens SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Lesen Sie auch:
Gesundheitsministerin Korinna Schumann. 
Mit Bundesländern
Patientin starb: Ministerin ruft zu Spitals-Gipfel
27.10.2025
Zukunft gesichert?
Spitalsgipfel als „Beruhigungspille“ für Region
12.09.2025

Der steirische FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek und Burgenlands SPÖ-Klubobmann Roland Fürst sind zwar als hochrangige Vertreter der Länder mit am runden Tisch, politisch dort aber eben beide nicht hauptverantwortlich. Dementsprechend erbost und verwundert reagierten auch die anderen Länder. „Wir sind nicht eingeladen und verwundert“, hieß es auf dazu gleich mehrfach Anfrage.  Im Ministerium verweist lediglich auf den Termin am Freitag und bekräftigt den Termin (dennoch) für eine rasche Abstimmung mit den Ländern nutzen zu wollen. Die eingeladenen Länder würden „für alle stehen“, wird ergänzt.

Politisches Chaos
Damit die Forderungen anderer Länder nicht untergehen, hat die „Krone“ vorab etwas in Erfahrung gebracht. Und nach dem politischen Chaos rund um den Gipfel ist es auch kaum verwunderlich, dass der Ruf nach einer abgestimmten Planung laut wird. Eine solche fordert etwa Tirols ÖVP-Landesrätin Cornelia Hagele konkret in Bezug auf die Spitäler, um „Doppelgleisigkeiten vermeiden und Synergien zu schaffen“. Beim Land Niederösterreich würde man eine „Finanzierung des Systems aus einer Hand für einen guten und wichtigen Schritt“ halten. 

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Mehr Innenpolitik
Ruf nach Kontrolle
24-Stunden-Pflege: Einheitliche Kriterien geplant
Strategischer Zug?
Schwester von Meloni könnte für Senat kandidieren
Nicht alle eingeladen
Der Gesundheits-Gipfel versinkt im Polit-Chaos
Causa Pilnacek
Liveübertragung von U-Ausschuss: Parteien uneins
Mahrer greift ein
WKÖ: Erhöhung kommt – aber „nur“ halb so lange
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine