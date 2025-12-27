Zweiter Schauspieler verklagt Tyler Perry

Erste Klage kam von Derek Dixon

Bereits im Juni wurde bekannt, dass Schauspieler Derek Dixon in Los Angeles eine Klage über 260 Millionen Dollar gegen Perry eingereicht hat. Er warf ihm vor, am Set von Serien wie „The Oval“ eine ausbeuterische Dynamik geschaffen und ihn nach Zurückweisung bedroht zu haben. Perrys Anwalt Matthew Boyd wies die Vorwürfe damals als „erfunden“ zurück und meinte, Tyler lasse sich nicht unterkriegen. Dixon berichtete von gesundheitlichen Folgen wie Stress und Schlaflosigkeit, unter denen er nach den Übergriffen gelitten hat.

Perry ist bekannter Regisseur und Produzent

Tyler Perry spielte in zahlreichen Hollywood-Produktionen mit, unter anderem „Gone Girl“ oder „Don‘t Look Up“. Er hat sich aber auch als Regisseur, Drehbuchautor und vor allem als Produzent einen Namen gemacht. 2019 erhielt er einen Stern am berühmten „Walk of Fame“ in Hollywood.