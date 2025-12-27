Vorteilswelt
Sexuelle Belästigung

Zweiter Schauspieler verklagt Tyler Perry

Society International
27.12.2025 13:52
Bereits im Juni wurden Informationen zu einer Klage gegen Tyler Perry öffentlich.
Bereits im Juni wurden Informationen zu einer Klage gegen Tyler Perry öffentlich.(Bild: AP/Chris Pizzello)

Schon im Juni verklagte Derek Dixon den Produzenten und Schauspieler Tyler Perry wegen sexuellen Übergriffen. Jetzt kommt der nächste Schlag für Perry. Ein Schauspieler, der in „Boo! A Madea Halloween“ mitspielte, packt aus: Perry habe ihn über mehrere Jahre hinweg belästigt.

Tyler Perry wurde von einem Schauspieler der in dem Film „Boo! A Madea Halloween“ mitwirkte, wegen sexueller Belästigung verklagt. Es ist bereits die zweite Klage gegen den Produzenten und Schauspieler innerhalb weniger Monate. Mario Rodriguez wirft Perry vor, ihn über mehrere Jahre hinweg sexuell belästigt zu haben, wie „CBS News“ berichtet.

Perry nahm wegen Filmrolle Kontakt zu Rodriguez auf
Laut der Klage wurde Rodriguez 2014 von einem Trainer eines Fitnessstudios in Los Angeles angesprochen, der behauptete, Perry wolle mit ihm über eine Schauspielrolle sprechen. Perry habe Rodriguez später ermutigt, für „Boo! A Madea Halloween“ vorzusprechen.

Missbrauch soll 2016 begonnen haben
Nachdem Rodriguez die Rolle erhalten hatte, wurde er zu Perry nach Hause eingeladen. Dort soll ihn der Produzent während eines Filmabends „unsittlich berührt“ haben. Die Klage beschreibt weitere mutmaßliche Vorfälle in den Jahren 2016, 2018 und 2019. Laut Klage soll Perry Rodriguez nach jedem dieser Fälle mehrfach jeweils 5.000 US-Dollar gezahlt haben.

Erste Klage kam von Derek Dixon
Bereits im Juni wurde bekannt, dass Schauspieler Derek Dixon in Los Angeles eine Klage über 260 Millionen Dollar gegen Perry eingereicht hat. Er warf ihm vor, am Set von Serien wie „The Oval“ eine ausbeuterische Dynamik geschaffen und ihn nach Zurückweisung bedroht zu haben. Perrys Anwalt Matthew Boyd wies die Vorwürfe damals als „erfunden“ zurück und meinte, Tyler lasse sich nicht unterkriegen. Dixon berichtete von gesundheitlichen Folgen wie Stress und Schlaflosigkeit, unter denen er nach den Übergriffen gelitten hat.

Perry ist bekannter Regisseur und Produzent
Tyler Perry spielte in zahlreichen Hollywood-Produktionen mit, unter anderem „Gone Girl“ oder „Don‘t Look Up“. Er hat sich aber auch als Regisseur, Drehbuchautor und vor allem als Produzent einen Namen gemacht. 2019 erhielt er einen Stern am berühmten „Walk of Fame“ in Hollywood.

