Juschtschenko: „Habt keine Angst vor Putin“

Der russische Machthaber sei eine „kleine Person“ und hätte „mittels Demokratie und Freiheit viel tun können, um Russland reicher und glücklicher zu machen“. KGB-Agenten könnten das aber nicht. Man sehe derzeit den Tod Russlands, zeigt sich der pro-westliche Ex-Präsident pessimistisch. Russlands Wirtschaft sei bereits geringer als jene der Niederlande, „und das, obwohl dieses Land unter dem Meeresspiegel liegt“.