Esplanade in Gmunden bleibt weiter gesperrt

Brandursache wird ermittelt

Dafür steht der Behörde auch rund um die Uhr ein Sachverständiger der Brandverhütungsstelle OÖ zur Verfügung: „Der ermittelt für die Polizei die Brandursache, indem er seine Eindrücke am Tatort mit Aussagen von Zeugen kombiniert“, so der Kriminalist. Kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, wird das volle Arsenal aufgefahren – so auch in Gmunden. Am Freitag war der Hergang noch unklar.