Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brandstiftung vermutet

Esplanade in Gmunden bleibt weiter gesperrt

Oberösterreich
07.11.2025 17:00
Nach dem Brand bleibt die Straße für den Verkehr gesperrt.
Nach dem Brand bleibt die Straße für den Verkehr gesperrt.(Bild: Hörmandinger Marion)

Der Brand einer Stadtvilla in der Nacht zum Donnerstag beschäftigt Gmunden weiter. Während eine Baufirma den schwerbeschädigten Dachstuhl abtragen muss, laufen im Hintergrund die Ermittlungen zur Brandursache. Das Feuer dürfte gelegt worden sein.

0 Kommentare

In der Nacht auf Donnerstag wurden Bewohner, Anrainer und Einsatzkräfte in Gmunden unsanft aus dem Schlaf gerissen: Wie berichtet, war um kurz nach drei Uhr im Dachstuhl einer schmucken Stadtvilla an der Esplanade ein Brand ausgebrochen. Nur wenige Meter vom Haus entfernt war auch ein Auto in Flammen aufgegangen.

Brandstiftung steht im Raum
Was schon bald vermutet wurde, bestätigte sich am selben Abend: „Aus polizeilicher Sicht ist ein Übergreifen der Flammen vom Auto auf das Dach des vierstöckigen Prachtbaus ausgeschlossen, hier steht ganz klar Brandstiftung im Raum“, so ein Brandermittler vom Landeskriminalamt OÖ. Nun bitten die Beamten um Hinweise.

Der Dachstuhl muss abgetragen werden.
Der Dachstuhl muss abgetragen werden.(Bild: Hörmandinger Marion)
Die Straße gleicht einem Trümmerfeld.
Die Straße gleicht einem Trümmerfeld.(Bild: Hörmandinger Marion)

„Bei jedem Brandfall wird über die Landesleitzentrale die örtliche Polizei verständigt, um die Brandursache im Sinne der Strafrechtspflege zu erheben – es wäre ja möglich, dass jemand seine Finger im Spiel gehabt hat“, so der Ermittler.

Brandursache wird ermittelt
Dafür steht der Behörde auch rund um die Uhr ein Sachverständiger der Brandverhütungsstelle OÖ zur Verfügung: „Der ermittelt für die Polizei die Brandursache, indem er seine Eindrücke am Tatort mit Aussagen von Zeugen kombiniert“, so der Kriminalist. Kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, wird das volle Arsenal aufgefahren – so auch in Gmunden. Am Freitag war der Hergang noch unklar.

Lesen Sie auch:
Gespenstische Bilder beim Großbrand mitten in Gmunden: Der Dachstuhl wurde völlig vernichtet.
Verdacht in Gmunden
Altstadtvilla brannte: Wurde das Feuer gelegt?
06.11.2025
Flammen in Gmunden
Nach Inferno am Dach ist Altstadtvilla unbewohnbar
06.11.2025

Bewohner gut untergebracht
„Die Bewohner sind alle gut untergebracht, entweder privat oder in Beherbergungsbetrieben“, ist Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP) erleichtert und freut sich über eine Flut an Hilfsangeboten und Solidarität aus der Bevölkerung. „Weil Teile herabfallen können und das Gebäude gesichert werden muss, ist die Esplanade bis mindestens Montag für den Kraftverkehr gesperrt. Die Zufahrt zur Tiefgarage ist aber ungehindert möglich“, versichert Krapf.

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
152.935 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
109.875 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
95.378 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Wichtig für Job
„Mensch ist geboren, um zu geben – bedingungslos“
Brandstiftung vermutet
Esplanade in Gmunden bleibt weiter gesperrt
Regie in Baden
Henry Mason: Drama voll Glamour und ohne Sexismus
Neues Modehaus
Nach fünf Jahren Leerstand wird nun endlich gebaut
Aber kein Mordversuch
Extrem-Raser (20) muss 30 Monate ins Gefängnis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf