Esplanade in Gmunden bleibt weiter gesperrt

Der Brand einer Stadtvilla in der Nacht zum Donnerstag beschäftigt Gmunden weiter. Während eine Baufirma den schwerbeschädigten Dachstuhl abtragen muss, laufen im Hintergrund die Ermittlungen zur Brandursache. Das Feuer dürfte gelegt worden sein.
In der Nacht auf Donnerstag wurden Bewohner, Anrainer und Einsatzkräfte in Gmunden unsanft aus dem Schlaf gerissen: Wie berichtet, war um kurz nach drei Uhr im Dachstuhl einer schmucken Stadtvilla an der Esplanade ein Brand ausgebrochen. Nur wenige Meter vom Haus entfernt war auch ein Auto in Flammen aufgegangen.
Brandstiftung steht im Raum
Was schon bald vermutet wurde, bestätigte sich am selben Abend: „Aus polizeilicher Sicht ist ein Übergreifen der Flammen vom Auto auf das Dach des vierstöckigen Prachtbaus ausgeschlossen, hier steht ganz klar Brandstiftung im Raum“, so ein Brandermittler vom Landeskriminalamt OÖ. Nun bitten die Beamten um Hinweise.
„Bei jedem Brandfall wird über die Landesleitzentrale die örtliche Polizei verständigt, um die Brandursache im Sinne der Strafrechtspflege zu erheben – es wäre ja möglich, dass jemand seine Finger im Spiel gehabt hat“, so der Ermittler.
Brandursache wird ermittelt
Dafür steht der Behörde auch rund um die Uhr ein Sachverständiger der Brandverhütungsstelle OÖ zur Verfügung: „Der ermittelt für die Polizei die Brandursache, indem er seine Eindrücke am Tatort mit Aussagen von Zeugen kombiniert“, so der Kriminalist. Kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, wird das volle Arsenal aufgefahren – so auch in Gmunden. Am Freitag war der Hergang noch unklar.
Bewohner gut untergebracht
„Die Bewohner sind alle gut untergebracht, entweder privat oder in Beherbergungsbetrieben“, ist Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP) erleichtert und freut sich über eine Flut an Hilfsangeboten und Solidarität aus der Bevölkerung. „Weil Teile herabfallen können und das Gebäude gesichert werden muss, ist die Esplanade bis mindestens Montag für den Kraftverkehr gesperrt. Die Zufahrt zur Tiefgarage ist aber ungehindert möglich“, versichert Krapf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.