Habsburger-Juwelen: Babler lässt Rückholung prüfen

Wiener Juwelier bestätigte Echtheit

Nach Angaben Karl Habsburgs, dem Enkel des letzten österreichischen Kaisers, hatte Kaiserin Zita, die Witwe Karls I., die Juwelen in einem braunen Koffer nach Kanada gebracht. Das Versteck liege in der französischsprachigen Provinz Québec. Der Wiener Juwelier Christoph Köchert kam in einem Gutachten zu dem Schluss, dass die in Kanada aufgetauchten Schmuckstücke echt sind.

Neben dem gelben Diamanten befindet sich auch eine Smaragduhr, die Kaiserin Maria Theresia ihrer Tochter Marie-Antoinette schenkte, sowie zahlreiche weitere Gegenstände noch in Kanada.