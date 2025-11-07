Swarovski-Krise: Von „Landesverrat“ bis Bekenntnis

Betriebsratschef: Schock, aber auch erwartet

Wie sieht der Betriebsrat die Situation? „Es kam nicht ganz überraschend, daher sind viele gefasst. Andere sind trotzdem schockiert, es ist zweigeteilt“, sagte Arbeiter-Betriebsratschef Patrick Hamberger zur „Krone“. Seit längerer Zeit habe man bemerkt, dass „kaum Arbeit“ vorhanden sei. Die Umstellung auf zwei Schichten habe für viele nun gravierende Änderungen – „etwa dass sie aus der Schwerarbeiterregelung hinausfallen, mit allen Folgen für die Pension“. Der Standortleitung attestiert er Bemühen und die (teils harten) Gespräche seien auf Augenhöhe. Nach 17 Jahren der Abwärtsentwicklung in Wattens zeigt er sich aber skeptisch, ob die neuen Strategien greifen.