Schellhorn hat 160 Ideen gegen Bürokratie-Chaos

Viel Raum für digitale Reformen

Viele Dokumentationspflichten für Unternehmen sollen gestrichen oder vereinfacht, Geschäftsunterlagen und Rechnungen nur noch digital aufbewahrt werden, und die Jahreserklärung für die Umsatzsteuer soll wegfallen. Veröffentlichungen von Gesellschaften und Jahresabschlüssen sollen künftig ausschließlich in der Ediktsdatei erfolgen, Mehrfachmeldungen an verschiedene Ämter sollen durch digitale Schnittstellen reduziert werden.