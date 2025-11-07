Himmlische Schützenhilfe würde Verstappen freuen

„Max Verstappen besiegt die Elemente“ („Daily Mail“), „Max fliegt im Regenchaos zum Sieg“ („Süddeutsche Zeitung“), „Triumph im brasilianischen Wahnsinn“ („AD“), „Pure Magie unter extremen Bedingungen“ („AS“), „Ein Sieg, errungen von einem phänomenalen Fahrer“ („Gazzetta dello Sport“) – die Schlagzeilen überschlugen sich förmlich an jenem 3. November 2024, als Verstappen in Interlagos vom 17. Startplatz aus das Rennen im Senna-Land noch gewann. Auch Dr. Helmut Marko war richtig enthusiasmiert. „Max war in einer eigenen Welt, er ist geflogen, diese Demonstration hat alles gesprengt“, strahlte Red Bulls Motorsportchef.