„Entscheidungen, die ganze Karrieren beeinflussen“

Hamilton nimmt FIA in die Pflicht

Bereits nach dem Rennen vor zwei Wochen hatte Hamilton die Entscheidung der FIA kritisiert. Nun legte der 40-Jährige in Sao Paulo nach, auf die Frage, ob er eine Erklärung für das Urteil bekommen habe, meinte er: „Nicht wirklich, es gibt keine Klarheit. Ich denke, das ist wohl Teil des Problems, was die Transparenz und Rechenschaftspflicht angeht. Da werden Entscheidungen hinter den Kulissen getroffen, die letztlich ganze Karrieren beeinflussen und über den Ausgang der WM entscheiden können, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Ich weiß nicht, ob ihnen das bewusst ist, aber das muss man angehen und da muss noch einiges getan werden.“