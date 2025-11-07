US-Gericht kippt Urteil: Trump setzt sich durch

Der Oberste Gerichtshof der USA hat eine Entscheidung niedrigerer Instanzen aufgehoben, die der Regierung von Ex-Präsident Donald Trump untersagt hatte, in US-Pässen nur die Geschlechter „männlich“ und „weiblich“ zuzulassen.
US-Präsident Donald Trump hat vor dem höchsten US-Gericht einen Zwischenerfolg bei seiner Anti-Transgender-Politik errungen. Damit wurde sein Versuch bestätigt, wonach im Pass ausschließlich das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht eingetragen werden sollte.
Das oberste Gericht verwies den Fall nun an die untere Instanz zurück. Damit ist der Fall noch nicht abgeschlossen.
Vor einigen Jahren war in den USA das Kürzel X im Pass eingeführt worden, damit Menschen, die sich weder als weiblich noch als männlich definieren, eine weitere Option hatten.
Trump ist das ein Dorn im Auge. Er verfolgt in seiner zweiten Amtszeit eine rigide Geschlechterpolitik. Er sprach sich beispielsweise dafür aus, dass Transmenschen, denen bei Geburt ein männliches Geschlecht zugeschrieben wurde, nicht in weiblichen Sportteams mitmachen dürfen.
