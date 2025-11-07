Hailey Bieber heizt Fans im sexy String-Bikini ein

Justin und Kim kommen ins Schwärmen

„Oh my fuckin god“, schrieb der Sänger sichtlich begeistert von seiner schönen Gattin in die Kommentarleiste. Eine ähnliche Reaktion riefen diese Bilder wohl auch bei den Fans von Hailey Bieber hervor. Unglaubliche 1,8 Millionen Mal wurde das Posting nämlich innerhalb weniger Stunden geliked – unter anderem auch von Kim Kardashian.