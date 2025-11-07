Vorteilswelt
Auch Justin gefällt‘s!

Hailey Bieber heizt Fans im sexy String-Bikini ein

Society International
07.11.2025 08:37
Bei Fotos wie diesem kommt auch Hailey Biebers Ehemann Justin ins Schwärmen.
Bei Fotos wie diesem kommt auch Hailey Biebers Ehemann Justin ins Schwärmen.(Bild: instagram.com/haileybieber)

Hot, hotter, Hailey Bieber! Die Model-Schönheit ließ sich den Geburtstagstrip ihrer Busenfreundin Kendall Jenner nicht entgehen und hat für die Reise nur ihre aufregendsten Bikinis eingepackt. Da kam sogar Ehemann Justin ins Schwärmen ...

Nachdem sich Kendall Jenner erst wenige Stunden zuvor splitterfasernackt auf Instagram gezeigt hatte, legte nun ihre Freundin Hailey Bieber nach. Die hatte für die sexy Urlaubsfotos ihren Zweiteiler zwar angelassen, doch das tat der Freude ihrer Fans keinen Abbruch.

Bieber zeigt Schokoladenseite
Kein Wunder, denn die Model-Schönheit wusste bei der Fotosession im Paradies genau, wie sie ihre Schokoladenseite ins rechte Licht rücken kann. Und so sorgten vor allem zwei Schnappschüsse für helle Begeisterung.

Klicken Sie sich hier durch die sexy Bildergalerie von Hailey Bieber:

Zu sehen ist Bieber darauf einmal im grünen, einmal im schwarzen Zweiteiler. Und beide Male setzte die 28-Jährige ihre wohlgeformte Kehrseite perfekt in Szene. So perfekt, dass selbst ihr Ehemann Justin Bieber nicht umhin konnte, die sexy Bilderstrecke zu kommentieren.

Justin und Kim kommen ins Schwärmen
„Oh my fuckin god“, schrieb der Sänger sichtlich begeistert von seiner schönen Gattin in die Kommentarleiste. Eine ähnliche Reaktion riefen diese Bilder wohl auch bei den Fans von Hailey Bieber hervor. Unglaubliche 1,8 Millionen Mal wurde das Posting nämlich innerhalb weniger Stunden geliked – unter anderem auch von Kim Kardashian.

In den Kommentaren verschickten zudem Model-Kolleginnen wie Candice Swanepoel und Jasmine Tookes Flammen-Emojis.

Hailey Bieber ist seit 2018 mit dem ehemaligen Teenie-Star Justin Bieber verheiratet. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn: Jack Blues erblickte im August 2024 das Licht der Welt.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
