Erster Trailer zum Jackson-Biopic veröffentlicht

Nach mehreren Verschiebungen gibt es nun den ersten Vorgeschmack auf das Biopic „Michael“ über das Leben von Popstar Michael Jackson (1958-2009). Der Film soll am 24. April 2026 in die Kinos kommen. In der Hauptrolle ist Jaafar Jackson zu sehen – der 27-jährige Neffe des Musikers gibt damit sein Schauspieldebüt.