Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deutsche Justiz aktiv

Das zerbrochene Heldenbild des Ex-SOS-Präsidenten

Österreich
07.11.2025 08:52
Helmut Kutin, langjähriger Präsident von SOS-Kinderdorf, soll einem Großspender Zugang zu ...
Helmut Kutin, langjähriger Präsident von SOS-Kinderdorf, soll einem Großspender Zugang zu Kindern ermöglicht haben. Das „Fehlverhalten“ war offenbar schon länger bekannt.(Bild: Birbaumer Christof)

Der langjährige und 2024 verstorbene Präsident von SOS-Kinderdorf Helmut Kutin rückte zuletzt wegen seines Umgangs mit einem mutmaßlich pädophilen Großspender in den Fokus. Er soll ihm wissentlich Zugang zu Kindern in Nepal ermöglicht haben – auch nachdem der Mann dort Kinder missbraucht haben soll. Die deutsche Justiz soll gegen Kutin bis zu seinem Tod ergebnislos ermittelt haben.

0 Kommentare

War er ein Mitwisser? Er galt als Leitfigur und „Großvater für die Kinder der Welt“, verstarb im Jahr 2024 ohne jegliche Konsequenzen für seine mögliche Mithilfe zur Ausübung pädophiler Neigungen. Bereits vergangene Woche wurde bekannt, dass der langjährige Präsident des SOS-Kinderdorfs Helmut Kutin einem mutmaßlichen Großspender aus Niederösterreich Zugang zu Kindern aus Nepal ermöglicht haben soll.

Zunächst ging man davon aus, er habe nichts von dessen pädophilen Neigungen gewusst. Inzwischen wurde bekannt: Kutin soll dem Großspender Zugang zu Kindern gewährt haben, auch nachdem dieser mehrere Kinder missbraucht haben soll und Besuchsverbot bekam.

Deutsche Justiz ermittelte bis zu Kutins Tod
Fast täglich kommen bruchstückhaft neue Informationen zu dem Skandal-SOS-Kinderdorf zutage, die den Verdacht auf ein Netzwerk aus Gewalt und Missbrauch erhärten. Wie der „Kurier“ am Donnerstag berichtete, habe die deutsche Justiz in diesem Zusammenhang Ermittlungen gegen Kutin begonnen, die aber mit dessen Tod 2024 eingestellt wurden, ohne dass die Vorwürfe geklärt werden konnten. 

Eine von SOS-Kinderdorf International eingesetzte Kommission (die „Independent Special Commission“, ISC) habe 2023 rund um den Missbrauchsfall des Großspenders „Fehlverhalten durch Helmut Kutin festgestellt“. Es hätten „fortgesetzte Gespräche mit den Strafverfolgungsbehörden“ stattgefunden, und „die Staatsanwaltschaft hat erste Ermittlungen aufgenommen“. Um welche Tatbestände es ging, ist unklar. Aufgrund der laufenden Untersuchungen sei es zunächst nicht möglich gewesen, öffentlich darüber zu berichten.

Entzug der Ehrenpräsidentschaft
Für „SOS-Kinderdorf weltweit“ mit Sitz in München waren die Vorwürfe gegen Kutin aber offenbar derart schwer, dass der Verein im November 2023 den Ausschluss der langjährigen Führungsfigur beschlossen hat, zugleich wurde Kutin die Ehrenpräsidentschaft entzogen. Im selben Jahr wurde ihm – ohne es öffentlich zu kommunizieren – infolge der Nepal-Vorwürfe auch beim Dachverband SOS-Kinderdorf International die Ehrenmitgliedschaft entzogen, so der „Kurier“.

Lesen Sie auch:
Der Angeklagte am Mittwoch im Justizpalast in Wien.
Sexueller Missbrauch
Verurteilter Kinderdorf-Betreuer kann kaum Deutsch
05.11.2025
Jugendanwalt alarmiert
Gewalt in SOS-Kinderdorf: Mehr Fälle in Osttirol?
05.11.2025
Hermann Gmeiner
Missbrauchsvorwürfe gegen SOS-Kinderdorf-Gründer
23.10.2025

Skandalös wirkt auch das zerrüttete Verhältnis zwischen dem österreichischen Verband und dem internationalen Dachverband – beide sind in Innsbruck ansässig. Während in Deutschland die Vorwürfe gegen Kutin längst bekannt waren, galt er in Österreich noch als gefeierter Ehrenpräsident.

Zwei Kommissionen eingesetzt
2021 setzte Österreich die Kommission „Independence Childcare Commission“ ein, um den Hinweisen aus dem Ausland nachzugehen. Auch der Dachverband beauftragte zeitgleich die bereits erwähnte Kommission „ISC“ (Independent Special Commission). Der Bericht der Kommission fiel deutlich ergiebiger aus. In dem 2023 veröffentlichten Dokument sind schwere Vorwürfe gegen Ex-Präsident Kutin sowie Funktionäre aus Nepal und Österreich rund um einen Großspender-Fall festgehalten – allerdings ohne Namen zu nennen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Der Tech-Milliardär Elon Musk sieht Teslas Zukunft in selbstfahrenden Robotaxis und humanoiden ...
Aktionäre stimmten ab
Elon Musk bekommt seine Billion-Dollar-Chance
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
145.465 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Sport-Mix
Flitterwochen auf den Malediven krönten Traumjahr
92.498 mal gelesen
Nach der Hochzeit im Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen an der Ybbs im Juni folgten für ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
90.179 mal gelesen
Mehr Österreich
Von Anrainern entdeckt
Schockfund in Wien: Männliche Leiche gefunden
In Heimat inhaftiert
13 Jahre nach Mord in NÖ: Verdächtiger geschnappt
Deutsche Justiz aktiv
Das zerbrochene Heldenbild des Ex-SOS-Präsidenten
Krone Plus Logo
Neue Studie zeigt
Wo der Eislaufschuh in NÖ besonders drückt
Stimmen Sie jetzt ab!
Was Elch „Emil“ mit dem Wort des Jahres zu tun hat
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf