Das zerbrochene Heldenbild des Ex-SOS-Präsidenten

Deutsche Justiz ermittelte bis zu Kutins Tod

Fast täglich kommen bruchstückhaft neue Informationen zu dem Skandal-SOS-Kinderdorf zutage, die den Verdacht auf ein Netzwerk aus Gewalt und Missbrauch erhärten. Wie der „Kurier“ am Donnerstag berichtete, habe die deutsche Justiz in diesem Zusammenhang Ermittlungen gegen Kutin begonnen, die aber mit dessen Tod 2024 eingestellt wurden, ohne dass die Vorwürfe geklärt werden konnten.