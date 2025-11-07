Nur Passagier auf der Budget-Titanic

Beispielsweise soll jetzt in Salzburg den Menschen mit Behinderung und in den sozialen Einrichtungen ordentlich Geld gestrichen werden. Diese Idee kommt nicht, wie man vielleicht annehmen könnte, aus der neoliberalen Ecke, sondern von den Blauen. Also ausgerechnet aus dem Lager, an dessen Spitze sich ein gewisser Herbert Kickl angeblich für die Leute einsetzt, die es im Leben nicht so gut getroffen haben.