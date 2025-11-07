WAC-Ass Wimmer: „So bist du kein Spitzenteam. . .“

WAC-Defensiv-Ass Nico Wimmer spart nicht mit Selbstkritik. Den 30-Jährigen ärgern die jüngsten Resultate gegen die vermeintlich „kleineren“ Teams – und er spricht über eventuelle Titelambitionen. Zudem: Fünf Wolfsberger erhielten Einberufungen ihres Landes, nur einer überraschenderweise nicht. . .
Niederlagen gegen Altach (0:2) und Ried (1:2), zwei Unentschieden gegen die WSG Tirol (1:1 und zuletzt 0:0) sowie ebenso ein Remis in Hartberg (2:2) – gegen die vermeintlich „Kleinen“ muss der WAC offensichtlich mehr Konstanz an den Tag legen. Was vor dem Samstags-Heimspiel gegen die Hartberger auch Abwehr-Ass Nico Wimmer so sieht!
