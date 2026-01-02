Vorteilswelt
Wurde 101 Jahre alt

„Tatort“-Schauspieler Walter Schultheiß gestorben

Society International
02.01.2026 17:20
Der deutsche Schauspieler Walter Schultheiß ist im stolzen Alter von 101 Jahren gestorben.
Der deutsche Schauspieler Walter Schultheiß ist im stolzen Alter von 101 Jahren gestorben.(Bild: dpa)

Der deutsche Schauspieler, Autor und Maler Walter Schultheiß ist tot. Er ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Schultheiß wurde bundesweit als Vermieter Rominger des „Tatort“-Kommissars Bienzle bekannt.

Schultheiß wurde am 25. Mai 1924 in Tübingen geboren. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs stand er zum ersten Mal auf der Bühne, und zwar 1945 in „Die kluge Närrin“ von Lope de Vega. Nach dem Schauspielunterricht in Stuttgart hatte er dort sein erstes Engagement am Volkstheater in der Operette „Maske in Blau“.

Anschließend folgten eine Radio- und Fernsehkarriere. Mit Werner Veidt war Schultheiß mehr als zwei Jahrzehnte lang als Straßenkehrer-Duo Karle und Gottlob im Süddeutschen Rundfunk (SDR) zu sehen. Die Serie war das Markenzeichen der samstäglichen SDR-Hörfunkreihe „Gäste im Großen Sendesaal“. Der Schauspieler stand noch bis ins hohe Alter auf der Bühne und vor der Kamera, beispielsweise mit seiner Ehefrau Trudel Wulle im Kinofilm „Laible und Frisch – Do goht dr Doig“. 

Hier sehen Sie die SWR-Aussendung:

Der Schwabe lebte bis zu seinem Tod in Wildberg mit seinem Sohn Götz, dessen Ehefrau und seinen beiden Enkelinnen (7) in Wildberg. „Wir trauern um einen großartigen Schauspieler, Künstler und ein Urgestein des Mundart Schauspiels“, sagte SWR-Intendant Kai Gniffke. „Kann man sich Baden-Württemberg ohne Maultaschen, ohne Kehrwoche, ohne Walter Schultheiß vorstellen?“ Im Bienzle-„Tatort“ habe Schultheiß „den Idealtyp des sympathisch-bruddeligen Schwaben weit über den Südwesten hinaus bekannt und beliebt gemacht“.

