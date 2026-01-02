„Tatort“-Schauspieler Walter Schultheiß gestorben

Anschließend folgten eine Radio- und Fernsehkarriere. Mit Werner Veidt war Schultheiß mehr als zwei Jahrzehnte lang als Straßenkehrer-Duo Karle und Gottlob im Süddeutschen Rundfunk (SDR) zu sehen. Die Serie war das Markenzeichen der samstäglichen SDR-Hörfunkreihe „Gäste im Großen Sendesaal“. Der Schauspieler stand noch bis ins hohe Alter auf der Bühne und vor der Kamera, beispielsweise mit seiner Ehefrau Trudel Wulle im Kinofilm „Laible und Frisch – Do goht dr Doig“.



