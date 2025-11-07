Kammer-Schmäh bei Gehaltsrunde

Ach so, das ist aber schon ein kleiner Zaubertrick. Warum? Wie verkauft man eine Erhöhung um 4,2 Prozent als maßvolle 2,1 Prozent? Ganz einfach: Man lässt ein halbes Jahr alles, wie es ist und ab dann, ja, ab dann schlägt die Erhöhungen um 4,2 Prozent durch. Auf 2,1 Prozent kommt man, weil das Plus erst ab Jahresmitte in Kraft tritt. Dann aber ist man sehr wohl bei 4,2 Prozent!