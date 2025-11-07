Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Kammer-Schmäh bei Gehaltsrunde

Kolumnen
07.11.2025 06:00
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Holl)
0 Kommentare

Sie wollen wissen, wie es ist, wenn man sich selbst ins Knie schießt? Ganz einfach: Schauen Sie nur, wie die Wirtschaftskammer ihren Gehaltsabschluss gemacht hat, dann wissen Sie, wie das passieren kann.

Zur Sache: Wegen der schwachen Konjunktur in fast allen Branchen wurden Lohnrunden von nur 1,4 bis 2,2 Prozent vereinbart.

Bloß die Beschäftigten der Wirtschaftskammer Österreich durften sich (kurz) über satte 4,2 Prozent Plus freuen. Da ist halt die Welt noch in Ordnung – denkste: Der Aufschrei war so gewaltig, dass Präsident Mahrer die Notbremse zog, die Erhöhung werde nur 2,1 Prozent betragen.

Ach so, das ist aber schon ein kleiner Zaubertrick. Warum? Wie verkauft man eine Erhöhung um 4,2 Prozent als maßvolle 2,1 Prozent? Ganz einfach: Man lässt ein halbes Jahr alles, wie es ist und ab dann, ja, ab dann schlägt die Erhöhungen um 4,2 Prozent durch. Auf 2,1 Prozent kommt man, weil das Plus erst ab Jahresmitte in Kraft tritt. Dann aber ist man sehr wohl bei 4,2 Prozent!

Der Zauberkünstler Kalanag ist fassungslos: Solche Tricks sind auf der Bühne nicht möglich, sondern nur in den Büros einer Organisation, die über Zwangsgebühren zu Milliarden an Finanzreserven gekommen ist. Aber keine Angst: Auch die Arbeiterkammer ist genauso privilegiert, ihre Mitglieder müssen, ob sie es wollen oder nicht, 653 Millionen Euro an „Pflichtbeiträgen“ im Jahr abliefern.

Ein Fall für Reformen?

Porträt von Georg Wailand
Georg Wailand
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
139.625 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Sport-Mix
Flitterwochen auf den Malediven krönten Traumjahr
92.496 mal gelesen
Nach der Hochzeit im Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen an der Ybbs im Juni folgten für ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
86.918 mal gelesen
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
„Kommunist“
„Krone“-Kommentar
Kammer-Schmäh bei Gehaltsrunde
„Krone“-Kommentar
Nur Passagier auf der Budget-Titanic
„Krone“-Kommentar
Taferlklassler ohne Deutsch
„Krone“-Kommentar
Kein Anstand, kein Gefühl und völlig überfordert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf