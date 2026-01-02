Vorteilswelt
20 Prozent Gästeplus

Skisaison im weiten Land startete grandios

Niederösterreich
02.01.2026 11:00
Verschneite Berghänge und viel Sonnenschein machen noch mehr Lust auf Skifahren.
Verschneite Berghänge und viel Sonnenschein machen noch mehr Lust auf Skifahren.(Bild: Manuel Längauer/Hochkar Bergbahnen)

Der Start in die Weihnachtsferien ist in den Skigebieten sehr gut angelaufen. Dank ausreichend Schnee und tiefen Temperaturen darf man sich in den niederösterreichischen Skigebieten auf weiterhin gute Auslastung freuen.

Derzeit sind in Niederösterreich zwölf Skigebiete mit insgesamt 41 Skiliften in Betrieb. „Aufgrund der niedrigen Temperaturen kann auch technisch beschneit und das Pistenangebot sukzessive erweiter werden“, freut die sich die ecoplus Alpin GmbH., die fünf Skistandorte in NÖ betreibt.

Ecoplus Alpin-Geschäftsführer Markus Redl und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner freuen sich ...
Ecoplus Alpin-Geschäftsführer Markus Redl und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner freuen sich über grandiose Besucherzahlen in den heimischen Skigebieten.(Bild: NLK/Burchhart)

Wexl Arena verzeichnete Rekordwerte
In der Wexl Arena in St. Corona tummelten sich beispielsweise an gut besuchten Tagen 1900 Menschen. „Ein Rekordwert“, heißt es dazu. Ecoplus Alpin-Geschäftsführer Markus Redl zeigt sich zufrieden. „Die nächsten Wochen sind Hochsaison. Die meisten Skigebiete planen heuer einen Betrieb bis 15. März 2026, am Hochkar sogar bis Ostermontag“, so Redl.

Er verweist hierbei auch auf die Vorteile des Online-Ticketing. „Die Gäste sichern sich damit nicht nur einen günstigeren Preis, sondern erleichtern auch den logistischen Ablauf“. Denn vor allem in den Ferien zahlt es sich aus, sich Tickets und Parkplatz im Voraus zu sichern.  

