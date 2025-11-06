Gleich 6 Vizes: Das kosten Wiens Polit-Funktionäre

Dennoch sitzt das Geld in der WKW weiter locker. Denn abseits der Angestellten kassieren Polit-Funktionäre kräftig ab, deren Bezüge teils stark gestiegen sind. Kammer-Chef Walter Ruck (ÖVP) reicht mit mehr als 14.000 Euro – jedoch zwölf und nicht 14 Mal im Jahr – fast an das Niveau eines Wiener Vizebürgermeisters heran.

Was für einen „Häuptling“ von etwa 150.000 Wiener Unternehmen noch akzeptabel erscheint, sieht in der Ebene darunter anders aus.