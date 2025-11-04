Zwei Kammern sind bei den Lohnabschlüssen vorne

Die Beamten müssen sich ebenfalls mit 1,5 Prozent begnügen, der für zwei Jahre fixierte Abschluss wurde aufgeschnürt und angepasst. Am Lohnplus bei der Wirtschaftskammer gibt es hingegen nichts zu rütteln. Die Erhöhung um 4,2 Prozent hänge mit der fixen Berechnung zusammen: Das Plus orientiert sich stark an den KV-Abschlüssen des Vorjahres, die relativ hoch ausfielen.