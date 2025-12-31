Wenn Vorarlberger Schüler „an Tschas“ schreiben

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute erklärt er das genuin Vorarlberger Hauptwort „Tschas“.
Für frühere Generationen von Schülern (den Autor eingeschlossen) war das Wort Tschas im Schulalltag allgegenwärtig, heute ist die Vokabel unter jungen Leuten nur noch selten zu hören.
„Hoscht o an Tschas gschrieba?“, sagte der eine Pennäler einst konsterniert zum anderen, worauf dieser nicht selten nickte und sich seine Miene ebenfalls eintrübte – denn beide hatten in ihrer Prüfung oder Schularbeit eine Fünf erzielt, oder wie man in Österreich sagt: einen Fünfer, oder in Voradelberg damals eben: einen Tschas (oder auch Fleck).
Oft bestand jetzt nur noch die vage Hoffnung, dass zumindest die Hälfte der Klasse gleichfalls ahnungslos gewesen war und die Prüfung somit von Amts wegen wiederholt werden musste. Genau dies aber wussten kluge Lehrer durch die Höhe der zu stellenden, geistigen Hürde bereits in Vorhinein oder anderenfalls durch Anpassung ihrer Korrekturschärfe im Nachhinein zu vermeiden, um allfällige Mehrarbeit zu umgehen.
Nicht verwechselt werden darf der schulische Tschas mit dem allgemein-menschlichen Schas, welcher sich vom deutschen Substantiv Scheiße ableitet und in Voradelberg zweierlei bedeuten kann: zum einen tatsächlich Scheiße („Der Film isch an Schas gsi“), zum anderen aber auch den schnöden Furz („Muasch dr vorstella – der hot direkt nebs mir an Schas lo“).
Nicht vom Schas hingegen stammt ab das Mundartverb schassen für: (jemanden) entlassen/feuern. Es leitet sich von frz. chasser (jagen, wegjagen) her.
