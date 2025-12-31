Wenn Vorarlberger Schüler „an Tschas“ schreiben

„Hoscht o an Tschas gschrieba?“, sagte der eine Pennäler einst konsterniert zum anderen, worauf dieser nicht selten nickte und sich seine Miene ebenfalls eintrübte – denn beide hatten in ihrer Prüfung oder Schularbeit eine Fünf erzielt, oder wie man in Österreich sagt: einen Fünfer, oder in Voradelberg damals eben: einen Tschas (oder auch Fleck).