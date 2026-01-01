Neujahrsbaby erblickte in Dornbirn Licht der Welt

Im Dornbirner Stadtspital erblickte das Neujahrsbaby 2026 das Licht der Welt. Um 2.16 Uhr war es soweit, der Bub kam mittels Kaiserschnitt zur Welt. Er ist 3194 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß. Sowohl dem Kind als auch der Mutter geht es gut.