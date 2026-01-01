Neujahrsbaby erblickte in Dornbirn Licht der Welt
Mutter & Kind wohlauf
Das heurige Vorarlberger Neujahrsbaby ist im Krankenhaus Dornbirn zur Welt gekommen. Es ist ein Bub, Mutter und Kind sind gesund und munter.
Im Dornbirner Stadtspital erblickte das Neujahrsbaby 2026 das Licht der Welt. Um 2.16 Uhr war es soweit, der Bub kam mittels Kaiserschnitt zur Welt. Er ist 3194 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß. Sowohl dem Kind als auch der Mutter geht es gut.
Das Krankenhaus Dornbirn ist bereits geübt in Sachen Neujahrsbaby. Auch im vergangenen Jahr erblickte dort das Neujahrsbaby (Oskar) das Licht der Welt.
