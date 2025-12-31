Eine große Ehre für Geherin Theresia Emma Mohr
VLV-Athletin
VLV-Athletin Theresia Emma Mohr wurde als erste Gehsportlerin überhaupt zur Nachwuchs-Athletin Österreichs gekürt. In diesem Jahr beeindruckte die 19-jährige Eggerin mit ihren Leistungen über die 10.000 Meter Bahngehen, schaffte dort das EM-Limit und unterbot einen uralten ÖLV-Rekord.
Was für eine gute Nachricht zum Ausklang des Jahres 2025 für Emma Maria Mohr! Die 19-jährige Eggerin, die 2025 das U21-EM-Limit im 10.000 Meter Bahngehen geschafft hatte und dabei den 33 Jahre alten ÖLV-Rekord brach, wurde mit deutlicher Mehrheit zur Nachwuchs-Athletin des Jahres gewählt.
Mit 38,15 Prozent setzte sich Mohr gegen Patricia Brunner (29,56) und Tabea Schmid (29,17) durch. 27,38 Prozent der Stimmen kamen von Experten, 10,77 von Online-Votern.
