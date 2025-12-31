Eine große Ehre für Geherin Theresia Emma Mohr

Was für eine gute Nachricht zum Ausklang des Jahres 2025 für Emma Maria Mohr! Die 19-jährige Eggerin, die 2025 das U21-EM-Limit im 10.000 Meter Bahngehen geschafft hatte und dabei den 33 Jahre alten ÖLV-Rekord brach, wurde mit deutlicher Mehrheit zur Nachwuchs-Athletin des Jahres gewählt.