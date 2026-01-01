Volkshilfe Vorarlberg: Unterstützung in akuter Not

Direkthilfe für Familien in Existenznöten

Auch etlichen armutsbedrohten Familien hat die Volkshilfe im vergangenen Jahr unter die Arme gegriffen. So wurden im Auftrag des Sozialministeriums im Rahmen der Projekte „Kinderarmut.abschaffen“, „Lernen. Möglich.machen“ und „Kinder. Gesundheit.sichern“ 43 Familien in Vorarlberg mit in Summe rund 15.000 Euro an Direktauszahlungen unterstützt. 96 Menschen erhielten zudem Lebensmittelgutscheine im Gesamtwert von 24.250 Euro zur Linderung der drückendsten Not. Seit 2024 gibt die Volkshilfe Vorarlberg im Rahmen des Pilotprojektes „Soziale Teilhabe“ die V-Card an armutsgefährdete Familien aus, damit diese Freizeiteinrichtungen und Museen in Vorarlberg kostenlos besuchen bzw. nutzen können. Insgesamt wurden über 1000 V-Cards im Wert von mehr als 40.000 Euro ausgegeben (davon rund 700 für Kinder). Weiters konnte 24 Menschen dank der Aktion „Auszeit in den Bergen“ eine „Auszeit“ von der Pflege Angehöriger ermöglicht werden. Das 2024 ins Leben gerufene Projekt soll aufgrund der großen Nachfrage 2026 ausgebaut werden.