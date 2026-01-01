Volkshilfe Vorarlberg: Unterstützung in akuter Not

Die Volkshilfe Vorarlberg unterstützt unverschuldet in Not geratene Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Im Jahr 2025 war der Bedarf an Hilfe im Ländle besonders groß.
Dass sich die finanzielle Lage vieler Familien in Vorarlberg zugespitzt hat, lässt sich auch an der Jahresbilanz der Volkshilfe ablesen: Nicht nur, dass 2025 die Zahl der Unterstützungsanfragen gestiegen ist, darüber hinaus haben auch andere Sozialeinrichtungen deutlich mehr Menschen an die Volkshilfe verwiesen.
Ein Schwerpunkt lag auf der Soforthilfe für Menschen, die von Altersarmut betroffen sind. Insgesamt 160 Personen in Alterspension haben Einkaufsgutscheine im Wert von je 100 Euro erhalten. „Mindestens gleich wichtig wie die finanzielle Hilfe ist es, den Menschen zuzuhören. Unsere Mitarbeiterinnen nehmen sich dafür die Zeit“, betont Anton Schäfer, Landespräsident der Volkshilfe.
Direkthilfe für Familien in Existenznöten
Auch etlichen armutsbedrohten Familien hat die Volkshilfe im vergangenen Jahr unter die Arme gegriffen. So wurden im Auftrag des Sozialministeriums im Rahmen der Projekte „Kinderarmut.abschaffen“, „Lernen. Möglich.machen“ und „Kinder. Gesundheit.sichern“ 43 Familien in Vorarlberg mit in Summe rund 15.000 Euro an Direktauszahlungen unterstützt. 96 Menschen erhielten zudem Lebensmittelgutscheine im Gesamtwert von 24.250 Euro zur Linderung der drückendsten Not. Seit 2024 gibt die Volkshilfe Vorarlberg im Rahmen des Pilotprojektes „Soziale Teilhabe“ die V-Card an armutsgefährdete Familien aus, damit diese Freizeiteinrichtungen und Museen in Vorarlberg kostenlos besuchen bzw. nutzen können. Insgesamt wurden über 1000 V-Cards im Wert von mehr als 40.000 Euro ausgegeben (davon rund 700 für Kinder). Weiters konnte 24 Menschen dank der Aktion „Auszeit in den Bergen“ eine „Auszeit“ von der Pflege Angehöriger ermöglicht werden. Das 2024 ins Leben gerufene Projekt soll aufgrund der großen Nachfrage 2026 ausgebaut werden.
Mindestens gleich wichtig wie die finanzielle Hilfe ist es, den Menschen zuzuhören. Unsere Mitarbeiterinnen nehmen sich dafür die Zeit.
Anton Schäfer, Landespräsident der Volkshilfe
Schulstartaktion und Pfandflaschensammlung
Im Rahmen der bewährten Schulstartaktion sind 178 Kinder aus sozial schwachen Familien mit Gutscheinen und Sachspenden ausgestattet worden. Weitere 6000 Euro gingen in Form von Barauszahlungen oder Lebensmittelgutscheinen direkt an bedürftige Menschen. Und nicht zuletzt hat die Volkshilfe 2025 als erste Wohlfahrtseinrichtung in Österreich mit dem Sammeln von Pfandgebinden begonnen – insgesamt kamen dank der Unterstützung von vielen Betrieben im Ländle rund 40.000 Gebinde zusammen – der Erlös daraus ist eine wertvolle Ergänzung zu den regulären Spenden.
